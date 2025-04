En 62 segundos, cuatro adolescentes armados con una escopeta saquearon un local de celulares y electrónicos en La Matanza

Les tomó 1 minuto y 2 segundos protagonizar un violento episodio en Virrey del Pino donde cuatro adolescentes encapuchados y armados con una escopeta recortada asaltaron una casa de electrodomésticos y celulares, aprovechando hasta el último segundo para vaciar los exhibidores. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes apuntaron con un arma larga a dos jóvenes empleados , mientras recorrían el local para llevarse dispositivos móviles y otros electrodomésticos de las estanterías.

El asalto, que tuvo lugar en plena luz del día el sábado pasadas las 6 de la tarde, mostró la audacia y la rapidez con la que los delincuentes actuaron. Uno de ellos se quedó unos instantes más en el local, asegurándose de agarrar todo lo que podía mientras sus cómplices ya estaban dándose a la fuga. La escena dejó a los dos empleados en estado de shock, sin poder reaccionar ante la amenaza de los asaltantes que portaban un arma de grueso calibre.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables de este violento robo. La comunidad de Virrey del Pino se encuentra consternada por el aumento de la violencia y la inseguridad en la zona, y pide mayor presencia policial para prevenir futuros incidentes.

Este asalto se suma a una serie de robos que han afectado a la localidad matancera en los últimos meses, generando preocupación entre los comerciantes y residentes. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán fundamentales para el avance de la investigación y para llevar a los culpables ante la justicia.

Cuatro adolescentes con una escopeta saquearon un local de celulares y electrónicos en La Matanza

Las pirañas también roban autos

Llegan a pie, con sigilo y sin hacer ruido. Dejaron de usar las motos que alertaban a las víctimas con las explosiones de los caños de escape y los vehículos que, con las frenadas, ponían en situación de defensa a los propietarios de los automóviles que pretendían robar.

Desde principios de este año se advirtió que los ladrones de automóviles en el conurbano cambiaron la forma de operar: llegan a pie y en silencio para concretar los asaltos. Armados y en grupos de no menos de cuatro delincuentes, se aprovechan del factor sorpresa y la superioridad numérica para apoderarse de los vehículos en pocos segundos.

Si la víctima se resiste, los asaltantes no dudan en aplicar la violencia, mediante golpes o balazos.

En Murature, entre Coronel Suárez y Dean Funes, en el límite de Villa Madero, en el partido de La Matanza, un grupo de ladrones armados rodeó a Miguel, un vecino que llegaba a su casa y le robaron la camioneta.

Cuando huían en el vehículo de Miguel, uno de los asaltantes amenaza con disparar si avisaba a la policía o pedía ayuda. Cuando los malvivientes escaparon, un grupo de vecinos se acercó a Miguel y comenzaron a perseguir a los asaltantes para tratar de recuperar la camioneta.

En la descontrolada persecución, los delincuentes chocaron la camioneta contra varios vehículos. Según Miguel, mientras perseguían a los asaltantes se sumaron varios móviles policiales. Luego de unas cuadras, los ladrones abandonaron el vehículo y huyeron. Hasta el momento, ninguno de los ladrones fue detenido.

“No hay que hacerse el héroe. No estuvo bien lo que hice de salir a perseguir a los asaltantes, pero en ese momento sentí impotencia. Llegué hace pocas horas de San Luis, estuve un mes de vacaciones. Volví a Buenos Aires y me asaltan y casi me matan. No se puede vivir así. La policía hizo lo que pudo”, expresó la víctima del asalto.

Miguel sufrió en carne propia la inseguridad. Todavía la padece. Uno de sus hijos, de 27 años, fue asesinado el 5 de septiembre de 2019. Le dispararon cuatro balazos para robarle la recaudación de la parrilla al paso que tenía en la avenida General Paz al 13.600, a pocos metros del cruce con la avenida De los Corrales.

Robo piraña de un auto en La Matanza

En el último año en el territorio nacional se denunciaron 103.609 robos de vehículos. La cifra incluye automóviles, motos, camionetas y camiones que tenían cobertura por siniestro y cuyos dueños necesitaban de la denuncia policial para poder reponer el bien sustraído.

Según el estudio realizado por el organismo oficial que ejerce la superintendencia de seguros en la Argentina, 55.000 de los robos de vehículos ocurrieron en territorio bonaerense. De acuerdo con el relevamiento de las denuncias realizadas en las fiscalías de la provincia, en al menos 33.000 de esos robos los delincuentes amenazaron con armas a los dueños de los vehículos para concretar los asaltos.