Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná: tenía traumatismo de cráneo

El cuerpo sin vida de un hombre apareció este martes flotando en el río Paraná, a la altura de la costanera central de Rosario. Una mujer vio los restos y alertó al 911, e inmediatamente la Prefectura Naval intervino para recuperarlos. De momento se desconocen la causa de la muerte y la identidad de la víctima, sin embargo, las autoridades constataron que tenía un traumatismo de cráneo.

Según informó el medio local La Capital de Rosario, el Instituto Médico Legal realizó la autopsia pertinente, mientras que la investigación seguirá su curso a través del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas, a cargo del fiscal Patricio Saldutti. De esta manera se podría conocer la causa del fallecimiento. También se solicitaron exámenes médicos para descifrar el momento exacto del deceso.

Por ahora, las autoridades a cargo de la investigación solo pudieron conocer que la víctima sufrió un golpe en su cabeza antes de su muerte y que tenía entre 35 y 40 años.

El relevamiento de rastros cámaras, así como la toma de testimonios fueron dictados por la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2.

El Puente Rosario, en los alrededores de donde fue hallado el cuerpo. Xavier Martín

Después de la notificación de la mujer que encontró el cuerpo, la Prefectura Naval confirmó el hecho y, mientras se realizaba el protocolo para retirar el cuerpo, se dio aviso a la Fiscalía de Homicidios Culposos, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la unidad de traslados forenses. La Prefectura trasladó los restos hasta la base de operaciones en San Juan y el río porque por protocolo los cuerpos encontrados deben ser retirados en esa zona.

Un hallazgo similar ocurrió este mismo martes en la ciudad de Cipolletti. Según el medio Diario Río Negro, una mujer de 63 años que era buscada intensamente fue encontrada alrededor de las 11 en un canal ubicado sobre la calle Pacheco, cerca de la terminal de ómnibus, después de un operativo que se montó en la zona. Fuentes policiales indicaron al sitio que se trata de Norma Gatica, quien estaba desaparecida desde el 29 de agosto.

Todavía se desconocen las causas de la muerte de Gatica, pero desde la fiscalía informaron que el cuerpo fue hallado luego de solicitar la colaboración “para remover basura que traía el agua y complicaba los trabajos”, debido a que a simple vista las autoridades no pudieron identificar lo captado por cámaras de seguridad. “Ahora vamos a esperar a los resultados que arroje el análisis forense que concretará el Cuerpo de Investigación Forense“, sostuvo el fiscal.