Entró a la casa de un jubilado y lo torturó para robarle: “No entiendo por qué tanta saña”

Una brutal entradera se registró este lunes por la madrugada en la ciudad de La Plata, donde un jubilado fue sorprendido mientras dormía y torturado por un delincuente que le robó dos mil dólares, 30.000 pesos y diversos objetos de valor.

Según El Día, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle 13, entre 35 y 36, cuando el hombre de 77 años, identificado como Ángel, descansaba en su habitación cerca de las 5. En esas circunstancias, el ladrón entró a la propiedad y al verlo lo tapó con una frazada para evitar ser reconocido. Inmediatamente después, comenzó a golpearlo al tiempo que lo interrogaba para averiguar dónde escondía su dinero y otras pertenencias.

“Te quedás en el molde o sos boleta”, amenazó el delincuente a la víctima, que no se resistió y reveló la ubicación de la plata que apenas días atrás había retirado de un cajero. Sin embargo, en un primer momento el agresor no le creyó y le siguió dando trompadas.

“Me pegó tanto que me bajó tres dientes. No entiendo por qué tanta saña. Siempre me mostré con la intención de colaborar. Se ve que por la frazada no me entendía lo que le decía y me pegaba”, señaló Ángel.

Finalmente, y luego revisar cada rincón de la vivienda, el delincuente reunió un total de dos mil dólares, 30.000 pesos y otros objetos de valor con los que escapó cerca de las 5.30. Tras ello, la víctima se incorporó y denunció el hecho al 911, por el que se abrió una causa caratulada como “robo”.

Según las primeras informaciones, el ladrón pudo llegar hasta la vivienda del jubilado a través de los techos de la cuadra y para ingresar descendió por un muro de unos 1,5 metros de alto.

A pesar de que Ángel no pudo reconocer al delincuente por encontrarse tapado por las frazadas, indicó que su edad ronda los 45 años, tiene una voz ronca “como de persona fumadora” y un aspecto físico robusto. Por estas horas, los investigadores se abocan a analizar las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificarlo.