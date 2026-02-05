“Es una zona liberada”: vecinos de San Isidro advierten del aumento de la inseguridad tras un homicidio en ocasión de robo

A unas diez cuadras del Hipódromo de San Isidro y a cinco de villa La Cava, vecinos consultados por LA NACION advierten un incremento de la inseguridad en los últimos años, aún conmocionados por el homicidio ocurrido durante un intento de robo en una casa de la calle Jacinto Díaz al 1200. “Es una zona liberada”, indicó uno de ellos. Aunque todos son conscientes del impacto de la inseguridad urbana en su cotidianidad, también hubo quienes señalan que la cantidad de delitos no se modificó y que se advierte una mayor presencia policial.

“El barrio es un completo desastre. Hace unos días le robaron a una señora a unas cuadras, la tuvieron atada por horas. La zona está liberada. En los últimos años aumentó la cantidad de robos; los patrulleros se acercan por un tiempo, pero después desaparecen. La Cava está llena de Gendarmería, pero, ¿por qué no ponen una garita por acá?“, expresó a LA NACION un vecino que vive hace 20 años en la intersección de Pampa y Jacinto Díaz, a solo media cuadra del lugar del hecho.

En el mismo sentido, un vecino que trabaja como ferretero exigió la instalación de un puesto policial al considerar que muchos ladrones se acercan a la zona debido a la proximidad con el ingreso a La Cava. “Estoy muy asustado, tengo dos niños y nos tenemos que cuidar entre nosotros. La patrulla no pasa de noche, quiero que nos protejan un poco más”, afirmó.

Crimen en San Isidro: la detención de un sospechoso cuando huía reveló un homicidio durante un robo

A su vez, un hombre que cuenta con un taller mecánico a una cuadra de la escena del crimen comentó que todos en el municipio “saben que hay más robos”, pero que no se registran las denuncias porque las consideran una “pérdida de tiempo”.

“El barrio está muy jodido. Nos robaron tres veces en el último año nuestras herramientas de trabajo. Los delincuentes merodean, hacen como que están vendiendo mercadería o que buscan comidas en tachos de basura, pero en realidad solo se acercan para ‘marcar’ las casas”, comentó Juan, que se dedica a arreglar máquinas de cortar el pasto.

Asimismo, otro vecino dijo que “hace diez o quince años” se podía caminar tranquilo por la zona, pero que en el último tiempo la situación está cada vez más complicada. Según su visión, el crecimiento del delito se debe, principalmente, a un aumento en la pobreza y a la circulación de droga.

Cardenal Copello y Jacinto Díaz, a metros de la escena del crimen, una calle sin salida Redacción LA NACION

Por su parte, una comerciante manifestó que hay robos “a rolete” en el área, que se acrecentaron en el último tiempo y que el pasado lunes una amiga suya sufrió un intento de hurto en su casa, situada a ocho cuadras del crimen ocurrido este jueves.

“En los últimos años creció apenas un poco, pero la zona está liberada por la cercanía al acceso con La Cava”, manifestó la dueña de un comercio cercano. Además, señaló que se incrementaron los robos a personas mayores, como el que sufrió la víctima que falleció en la madrugada, quien tenía 72 años.

En tanto, una vecina que vive enfrente del lugar de los hechos indicó que la zona es tranquila y que si bien sabe que a veces hay robos, nunca se enteró de una situación semejante cerca de su residencia: “Es una desgracia”.

Compartió esa opinión otro vecino que vivió toda su vida en la misma cuadra y aseguró que desde hace unos años hay buena presencia policial y que no notó un incremento en los delitos.

El caso

El crimen ocurrió en la madrugada de hoy y fue descubierto luego de que personal de la Patrulla Municipal de San Isidro intentara identificar a tres jóvenes que circulaban de manera sospechosa. Cuando fueron advertidos comenzaron a correr, pero uno de ellos logró ser detenido.

Durante la requisa se secuestró una billetera con documentación que correspondía a un domicilio situado en Jacinto Díaz al 1200, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. Los uniformados se acercaron a la residencia y encontraron a un hombre fallecido, con al menos dos puñaladas en su cuerpo, producto de un arma blanca.

imagen de la patrulla municipal de san isidro cuando los identifica Municipalidad de San Isidro

La huida de los criminales quedó grabada por las cámaras de la seguridad de la zona. Dos de los miembros de la banda pudieron escapar en dirección a villa La Cava, pero uno de ellos, una mujer identificada como Tatiana Nicole Giménez, fue entregada a una comisaría por su propia familia este mediodía.