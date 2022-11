Escobar: ladrones entraron a robar a una carnicería y le gatillaron cuatro veces en la cabeza al dueño

escuchar

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un escalofriante video que da cuenta del intento de asesinato de un comerciante durante el robo a su carnicería de la ciudad bonaerense de Escobar. Al tratar de resistir el asalto, al hombre le gatillaron cuatro veces en la cabeza, pero ninguna bala salió.

El hecho, que fue grabado por las cámaras de seguridad del comercio, ocurrió el domingo cerca de las 7.30 en la carnicería de avenida San Martín y calle Belén, según consignó el sitio local Escobar Diario. La secuencia comienza con la llegada de tres delincuentes armados al local, después de lo cual -y ante la presencia de un cliente- amenazan a punta de pistola al personal.

Ladrones entraron a robar a una carnicería y le gatillaron 4 veces en la cabeza al dueño

En el mencionado contexto, uno de los hombres se para sobre el mostrador y le apunta en la cabeza al dueño, identificado como Arturo Pisani, quien en un primer momento se queda inmóvil. Sin embargo, segundos después adopta una postura diferente, empuja al delincuente y lo hace caer de la mesada.

Frente a la actitud del carnicero, el ladrón se acerca nuevamente al mostrador y gatilla cuatro veces contra el hombre, que comienza a arrastrarse por el suelo e intenta protegerse. Ante los fallidos intentos por dispararle, la banda desiste del robo y escapa a toda velocidad.

Las imágenes de lo sucedido fueron difundidas por la esposa de Pisani, quien contó que la Policía llegó poco después al local, pero no pudo atrapar a los delincuentes.

A través de las redes sociales, la mujer cuestionó : “¿Qué está pasando en Escobar? ¿Qué nos pasa, qué tenemos que hacer? No se puede salir a disfrutar un paseo en moto, no se puede trabajar tranquilos. Hoy domingo, 7.22 de la mañana, tres delincuentes armados a punta de pistola intentaron no sé si robar o qué (...) La única intención que tuvieron fue dispararle varios tiros a mi marido, que por suerte y gracias a Dios, no pasó nada. Él reaccionó contra ellos y logró que se fueran. La Policía y prevención llegó en tiempo y forma, pero los malvivientes ya habían escapado”.

