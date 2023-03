Femicidio en Olavarría. Nueva marcha para pedir justicia por el homicidio de Sofía Vicente

escuchar

Familiares y allegados de Sofía Vicente, la joven de 22 años que el jueves había sido encontrada en un pozo ciego de un campo tras permanecer desaparecida desde el sábado último en el partido bonaerense de Olavarría, realizaron hoy una manifestación frente a la fiscalía de ese distrito, donde reclamaron por la detención de uno de los sospechosos y exigieron que la Justicia “actúe rápido”.

La convocatoria fue realizada en redes sociales por la familia Vicente y comenzó a las 10.30 frente a la sede del Ministerio Público de la mencionada localidad bonaerense, emplazada en la calle Rufino Fal al 2900.

”Justicia por Sofía”, “Que aparezca ya ese hijo de puta” y “Ni una menos” fueron algunas de las pancartas que mostraron los manifestantes, entre los que se encontraban los padres de Daiana Abregú (26), la joven hallada asfixiada el 5 de junio pasado en una celda de una comisaría del partido bonaerense de Laprida, y el papá de Valentina Gallina (19), asesinada a golpes por su ex pareja en el 2020.

Familiares de Sofía Vicente, la chica asesinada en Olavarría El Popular (Olavarría)

”Estamos acá pidiendo justicia. Esto no puede quedar impune. Nos preguntamos dónde está el que falta y los que faltan. Quiero justicia y que sea lo más rápido posible”, exclamó Mariela Vicente, tía de Sofía, en diálogo con un medio local, en referencia a uno de los sospechosos de la causa que es intensamente por las autoridades.

Hasta el momento, el único detenido que tiene la causa es un expolicía de 45 años, identificado como Pablo Martín Olalde, de 45 años, quien ayer se negó a declarar ante la fiscal Paula Serrano, tras lo cual fue imputado por el delito de “homicidio agravado por alevosía y femicidio”. El juez de Garantías Nº1, Carlos Villamarín, denegó la excarcelación del único sospechoso capturado hasta el momento. Mientras, se intenta establecer si Sofía tenía una “relación de confianza” con el otro sospechoso, que está prófugo.

Al respecto del detenido, durante las últimas horas se conocieron una serie de posteos con chistes misóginos que realizaba el acusado en la red social Facebook, bajo el seudónimo de “Paty Talombro”.

La tía de Sofía Vicente, en la marcha por el femicidio ocurrido en Olavarría El Popular (Olavarría)

Respecto del femicidio de Sofía, su tía indicó que los asesinos “no tienen perdón de Dios” y que “es una locura” lo que le hicieron a su sobrina.

”Hoy es Sofia y mañana puede ser cualquiera, nuestras hijas, nuestras amigas, las hijas de ellos. No sé por qué estos hijos de puta le hicieron esto. Eso no se le hace a nadie”, señaló angustiada la mujer, que continuó: “Sofia era una persona que no se podía defender ni hablando. No era una persona con maldad ni problemas con nadie”.

Además, Mariela hizo referencia a la labor de la fiscalía en el caso y manifestó estar conforme con el rumbo de la investigación.

Esta fue la segunda movilización que se realizó para exigir “justicia” por la joven de 22 años, luego de que el pasado viernes unas 5.000 personas participaron de una marcha convocada por la Casa de la Mujer de Olavarría.

”Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”, fue uno de los cánticos de los familiares y vecinos de la víctima, que marcharon con banderas negras y carteles con la foto de la joven, bajo la consigna “Olavarría, ciudad del horror”.

Amigas de Sofía Vicente, la chica asesinada en Olavarría El Popular (Olavarría)

El hallazgo del cuerpo de la víctima, quien había sido vista con vida por última vez durante el Festival de Doma y Folclore realizado el fin de semana anterior en Olavarría, ubicado en el centro-sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ocurrió el jueves en un predio situado en avenida Del Valle, prolongación Oeste, camino a Crotto.

Dos personas que trabajaban en la zona alertaron a la Policía sobre un olor nauseabundo que provenía de un pozo de unos dos metros de profundidad, por lo que personal de la comisaría local se presentó de inmediato.

Los efectivos constataron que adentro había un cadáver de una mujer que resultó ser el de la joven desaparecida desde el sábado 4 de marzo tras ir al festival realizado en el predio de la Rural de Olavarría.

Según las fuentes, la fiscal Serrano, supervisó en el lugar del hallazgo las tareas de Policía Científica y de Bomberos y, desde un primer momento, los peritos observaron lesiones en el cuerpo de la víctima que pudieron haber sido provocadas por terceros y determinaron que se trató de un femicidio.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el informe preliminar de la autopsia que recibió la fiscal de la causa, Paula Serrano, indicó que la joven recibió el balazo y tenía signos de ahorcadura a lazo, con un cable o una soga.

No obstante, las fuentes dijeron que probablemente el deceso se haya producido a raíz del disparo, ya que la autopsia confirmó que al momento de ser efectuado Sofía estaba viva.

Además, sus piernas estaban atadas y sus ojos vendados, por lo que los pesquisas sospechan que el ataque fue cometido por más de una persona.

Una hipótesis es que mientras uno de los femicidas la ahorcaba, otro le disparó en la parte de atrás del cráneo.En tanto, los peritos también establecieron que no había signos de abuso sexual, añadieron los voceros.

LA NACION