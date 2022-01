Femicidio: la víctima de San Andrés de Giles recibió 33 puñaladas e intentó defenderse

La joven de 32 años asesinada en su casa de San Andrés de Giles recibió 33 puñaladas en la zona del tórax y del cuello y tenía signos de haberse defendido, de acuerdo a los resultados de la autopsia.

Se trata de Cintia Cerrudo, quien fue encontrada asesinada anteayer en su casa de la calle Rawson, entre 51 y 53, en San Andrés de Giles, distrito situado a unos 100 kilómetros de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

”La víctima presentaba 33 puñaladas vitales. También tenía heridas cortantes en ambas manos y antebrazos, lo cual indica que intentó defenderse”, afirmó a la agencia de noticias Télam un investigador con acceso a la causa.

El citado informante aclaró que la mayoría de las heridas “son en el tórax y cuello” y que lo que le provocó la muerte fue un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las múltiples lesiones, según lo determinó la operación de autopsia.

Por el femicidio está detenida la expareja de la víctima, identificada como Jorge Luis Giunta, de 41 años, quien intentó suicidarse tras el hecho clavándose la misma cuchilla con la que asesinó a Cerrudo en el cuello, pero solo sufrió heridas superficiales, aseguraron fuentes judiciales.

Giunta será indagado en las próximas horas ante el fiscal Luis Masson, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Mercedes.

El sospechoso no tenía denuncias previas por violencia de género y se investiga si atacó a su expareja por celos.”No pensó en los hijos que tenían en común... hoy todos te lloramos mi amor. Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido”, publicó una familiar de la víctima en Facebook.

El femicidio ocurrió anteayer a la mañana cuando personal de la comisaría local fue alertado porque un hombre de 41 años estaba atacando a una mujer.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que Cerrudo había fallecido a raíz de varias heridas de arma blanca, mientras que el acusado fue detenido cuando intentaba huir corriendo.