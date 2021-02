Femicidio en Rojas: la anterior pareja del asesino también lo había denunciado

El oficial de la policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez sospechoso de asesinar a Úrsula Bahillo, la joven asesinada a puñaladas en la ciudad bonaerense de Rojas

Pilar Vazquez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2021 • 11:43

La anterior pareja del femicida de la ciudad de Rojas también lo había denunciado ante la Justicia y en las redes sociales, donde relató todo lo ocurrido el día que él habría intentado asesinarla frente a los hijos de ella.

Belén Miranda mantuvo una relación de un año con el oficial de la policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, detenido y acusado de haber asesinado de varias puñaladas a Úrsula Bahillo, de 19 años en un campo en las afueras de aquel partido del noroeste provincial. Hace un tiempo, la víctima del femicidio la contactó porque sabía de la relación que habían tenido ambos. "Me dijo que él preguntaba por qué hablaba conmigo, que nos iba a matar a las dos", contó a LA NACION.

Miranda no puede olvidar lo último que le gritó Úrsula la vez que se encontraron en persona: "Si me pasa algo, ya sabés que él me mató". Esa no fue la última vez que hablaron: hace tres días, Úrsula le escribió por WhatsApp para contarle que había denunciado a Martínez. "Estoy en la comisaría, va a caer", le reveló.

Hasta el día que Martínez intentó asesinarla, Miranda sentía que su relación trascurría de manera "normal", aunque había comportamientos de él que le llamaban la atención, como cuando estacionaba con el móvil policial frente a su casa para controlar si estaba adentro. "Entraba cuatro o cinco veces a la casa para ver si estaba durmiendo", relata.

Ambos convivían junto con los hijos de ella. Hasta que un día Martínez regresó del trabajo y al ver que sus sábanas estaban para lavar, porque uno de los hijos de ella se había pasado a dormir a la cama de ambos, él se enojó y se violentó. "Me tiró contra la cama, y como no había colchón, porque yo lo había sacado para ventilar, caí al piso llorando, porque mis hijos me estaban viendo. Él sacó el arma, la cargó, me la apoyó en la cabeza y empezó a amenazar con matarme", recuerda Miranda.

No terminó ahí: ella logró escapar y cuando ganó la vereda, él le apuntaba a través de la ventana. Miranda se puso delante de sus hijos para protegerlos, porque él movía el arma de un lado al otro mientras amenazaba con matarlos. "Por suerte pude salir corriendo con mis nenes a lo de mi hermano, que vive al lado, nos encerramos en el baño y esperamos a que se fuera", relata.

Ese mismo día se dirigió a la comisaría. "Hice una denuncia, pero nunca se concretó porque el tío de él trabaja en la policía y personas que también están ahí me dijeron que es como si la hubiesen tirado".

Por esa razón, Belén fue a la Comisaría de la Mujer, donde le recibieron la denuncia y a Martínez le dictaron una restricción perimetral. Sin embargo, cuenta que desde hace tres años que "lucha" con la Justicia para que la protejan, porque de nada sirvió lo que se hizo hasta ahora. "A pesar de la restricción, cuando me lo cruzaba, él hacía todo lo posible para pasar por delante de mí varias veces y yo tenía que ir haciendo zigzag por las calles para escaparme", cuenta.

Hoy se lamenta: "Ahora veo que no sirvió de nada porque si alguien hubiera hecho algo, esto que sufrió Úrsula no hubiera pasado". Ella ahora espera la resolución de la Justicia en un juicio oral fijado para el 18 de abril. Incluso Úrsula tenía pendiente una audiencia por su propia causa contra Martínez, prevista para el 17 de este mes.

El 5 de febrero, Miranda escribió en su cuenta de Twitter: "Juro por lo que más quiero que vas a pagar una por una, por lo que hiciste, lo que me hiciste y lo que le seguís haciendo a las mujeres, MATÍAS MARTÍNEZ. Ya todos saben quién sos, golpeador, violador... Vas a terminar preso por todo, basura".

Y agregó: "Ya 4 años, que tarde actúa la Justicia, otra denuncia más te comiste de otra mujer más, no fui la única, ya somos variás, ¿acaso yo mentía? Más pruebas no se pueden tener, y ahora con esta chica que la pasó muy mal y por suerte pudo hacer las cosas bien". Belén se refería, en ese posteo de hace cuatro días, a la denuncia que Úrsula le confió que había hecho.

Belén describe a Martínez como un "psicópata" y afirma que a todas las mujeres con las que mantenía relaciones las maltrataba de manera física y verbal. "Les pegaba, les tiraba del pelo, las rasguñaba y las hacía sentir menos", cuenta. Varias de las amigas de Úrsula publicaron en redes sociales algunos mensajes en los que ella les contaba que había sido golpeada y amenazada por él.

A pedido de Úrsula, ambas se encontraron para hablar de Martínez. "Cuando ella vino la estaba siguiendo y cuando fue a la comisaría, también. Me contaba que él siempre sabía lo que ella estaba haciendo".

"La gente me decía ''¡con la cara de bueno que tiene! ¿qué va a hacer?', pero yo sabía que era un monstruo, y mirá lo que hizo", concluye Miranda, con emoción y angustia contenidas.

El crimen de Úrsula Bahillo

Bahillo, hija de un comerciante local, fue encontrada anoche muerta a puñaladas en una zona rural. Había sido citada por su exnovio, un oficial de la policía bonaerense que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre de 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen, antes de ser atrapado.

Según fuentes del caso y amigas y familiares de la chica, ella ya había denunciado a Martínez por violencia de género y había una medida de restricción perimetral que le impedía acercarse a la chica. Pero, y es materia de investigación, el imputado la citó para tener una charla y, tras una fuerte discusión, la golpeó y la asesinó a puñaladas y con la misma arma blanca se autoprovocó una serie de lesiones.

El policía, que se desempeña en un Destacamento de San Nicolás, pero estaba con licencia psiquiátrica desde hace unos cinco meses, quedó detenido en una sede policial a disposición de la Justicia acusado de "homicidio calificado por violencia de género". El fiscal Sergio Terrón, que tenía el caso por las amenazas denunciadas por Úrsula y ahora tiene el del femicidio, adelantó al noticiero +INFO, de LN+, que pedirá que sea condenado a prisión perpetua.

Al conocerse el crimen, amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles para pedir justicia, lo que terminó anoche con una serie de incidentes, destrozos, represión con disparos de balas de goma y heridos frente a la comisaría de Rojas. También, con nueve personas detenidas, cinco mayores y cuatro menores.

Conforme a los criterios de Más información