Paola Tacacho había hablado sobre el acoso de su exalumno en un audio en el que contó cómo la amenazaba.

El viernes por la noche, Paola Estefanía Tacacho fue asesinada por un exestudiante, Mauricio Parada Parejas, que la había acosado durante cinco años a pesar de la decena de denuncias que había radicado. Ahora, se conoció un audio de la docente donde daba detalles del acoso que sufría por parte del atacante.

Tacacho, de 32 años, era docente de inglés y en 2015 había conocido a Parada Parejas, de 30, que era su alumno en un instituto terciario. Desde ese momento, el hombre comenzó a acosarla y a amenazarla.

En un audio que se conoció en las últimas horas, la joven relató cómo sentía el acoso que sufría. "Todas las veces que hice la denuncia me pedían datos y a veces yo recibía llamadas de números privados que atendía y se quedaban mudos. Era cuando estaba todo en pleno proceso de ebullición", relataba Tacacho, en aquél momento, después de que había denunciado a su exalumno.

"Ahora no manda fotos mías porque yo no tengo redes sociales, pero antes eran fotos mías con esos mensajes. Yo te pido disculpas, yo me quiero sentir por afuera, sé que no me tiene que molestar, que son mensajes vacíos que no tienen sentido, sé que físicamente el chabón no me va a hacer nada, pero no puedo evitar ponerme loca cuando me llegan estas cosas. Me arruinan el día", contaba la mujer.

Tacacho, que era salteña pero estaba en Tucumán desde 2007 con la intención de desarrollarse de manera profesional, había presentado 13 denuncias contra Parada Parejas, que la amenazaba con matarla si no aceptaba iniciar una relación con él. Pese a que recaía sobre él una restricción de acercamiento, nunca dejó de acosarla.

Según informaron fuentes judiciales, el pasado viernes, Paola había salido minutos antes de las 22 de un gimnasio y fue abordada por Parada Parejas, que empezó a insultarla. La joven intentó escaparse al acelerar el paso, pero el femicida sacó un cuchillo y la apuñaló seis veces en distintas partes del cuerpo. La víctima fue trasladada al hospital Centro de Salud, donde minutos después murió. En tanto, el hombre intentó escaparse, pero fue retenido por un grupo de vecinos que habían presenciado el crimen. Al verse rodeado, Parada Parejas se clavó el puñal en el pecho y murió minutos después en la vereda.

El femicidio conmovió a la sociedad por la inacción de las autoridades. La hermana de la víctima, Ana Tacacho, escribió una carta apenas ocurrió el asesinato. Para recordar el drama de su hermana, pedir justicia por su crimen y denunciar la desatención de sus reiteradas denuncias. Además, convocó a una marcha que se realizó este lunes, en la que una multitud le reprochó al Estado tucumano el femicidio.