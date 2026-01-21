Filmaciones y seguimiento en vivo, así cayó la amiga de Morena Rial por robos en la costa

Análisis de filmaciones y seguimiento en vivo del auto utilizado por los sospechosos fueron la clave para desbaratar a la denominada banda del Oeste, una organización criminal acusada de protagonizar una serie de robos en casas del Partido de la Costa y de realizar compras con tarjetas de crédito sustraídas a las víctimas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Entre los cinco acusados presos se encuentra la abogada Ayelén Agustina Soplan, amiga de Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, detenida con prisión preventiva por robos ocurridos en enero del año pasado y la espera del juicio oral y público.

Los videos claves de la investigación

La investigación que llevó tras las rejas a Soplan, de 26 años, comenzó el 13 de este mes, cuando un turista que pasaba sus vacaciones en Costa del Este denunció que ladrones le habían robado 3.000.000 de pesos, una consola de juegos y un reloj. El golpe ocurrió a la tarde, entre las 18 y las 19.45, cuando la víctima había salido.

No habría sido el único robo protagonizado por la misma banda. Hubo dos golpes, uno en otra casa de Costa del Este y el otro en Aguas Verdes, del que participaron los mismos delincuentes, según informaron a LA NACION fuentes policiales.

Además, los ladrones habrían hecho compras en supermercados con tarjetas de crédito sustraídas a las víctimas. La organización criminal fue denominada como la banda del Oeste, porque la mayoría de sus integrantes son del oeste del conurbano.

Así cayó la abogada amiga de Morena Rial

“Para poder avanzar en la investigación y dar con los delincuentes, se analizaron filmaciones aportadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Partido de la Costa y se pudo determinar que los ladrones llegaban y se iban de los robos en un auto marca Fiat, modelo Palio gris”, dijeron las fuentes consultadas.

Se hizo un seguimiento en vivo del vehículo bajo sospecha y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lo interceptó cuando salía de Costa del Este.

La detención de la amiga de Morena Rial

“En el auto circulaban cinco sospechosos. Durante el procedimiento se logró establecer coincidencias entre la vestimenta de los ocupantes y registros fílmicos vinculados a hechos delictivos investigados. Al efectuar la requisa del rodado, se incautó una importante cantidad de elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, relojes, dispositivos de almacenamiento digital y dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera”, dijeron fuentes policiales.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Mar del Tuyú Gustavo Mascioli.

Soplan tuvo apariciones en medios de comunicación después de la detención de Rial. La fue a visitar seguido a la comisaría donde estuvo detenido antes de ser trasladada al penal de Magdalena y hacía las veces de vocero.