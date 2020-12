El conductor que mató al niño manejaba sin registro tras fallar exámenes Crédito: Valeria Ruiz

Luego de permanecer 8 días prófugo, Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus y dejó con graves heridas a su mamá Débora, se entregó a la Justicia y, antes de ingresar a la policía, pidió perdón a la familia. De esta manera, el domingo prestará declaración indagatoria.

Ante este escenario, los familiares del niño de 5 años pidieron a la Justicia que "actúe" y que el acusado "permanezca preso", al argumentar que "si se fugó una vez, lo puede hacer de nuevo".

Minutos antes del mediodía del viernes, y tal como se había acordado horas antes entre su abogado y el juzgado, Ricardo Emanuel Papadopulos se presentó en la comisaría ubicada en Scalabrini Ortiz 1350, del barrio porteño de Palermo, para entregarse.

Antes de ingresar a la dependencia policial, pidió perdón a la familia de Isaac y reconoció ante la prensa que era él quien conducía el Volkswagen Golf GTI blanco que el pasado 17 de diciembre atropelló al niño y a su madre en la avenida Directorio, esquina San Pedrito, del barrio porteño de Flores.

Ricardo Papadopulos estaba prófugo desde la noche del jueves 17 de diciembre

Papadopulos prestará declaración indagatoria el domingo a las 11 ante la fiscalía en el marco de la causa en la que está imputado por homicidio culposo agravado, informaron fuentes judiciales.

Tras la declaración indagatoria, la fiscalía tendrá 10 días hábiles para resolver su situación procesal, lapso en el cual la defensa del acusado puede presentar un pedido de eximición de prisión.

Gabriel Becker, abogado de la familia de Isaac, habló acerca de la declaración indagatoria, y sostuvo: "Es un paso más de rigor, lo que se está tratando de determinar con la pericia accidentológica son las circunstancias en las que ocurrió el choque y los momentos posteriores al accidente".

El Volkswagen Golf GTi blanco en el garaje de Ciudadela donde su dueño y el hijo lo dejaron después de arrollar y matar a un niño y causar graves heridas a su madre

El abogado mencionó que existen agravantes que demuestran la conducta temeraria de Papadopulos y que el hecho de que conduzca sin licencia de conducir puede llegar también a ser un hecho a considerar en el juicio oral para aumentar la pena, que en principio está fijada entre 3 y 6 años para la figura de homicidio culposo agravado.

Tras el accidente, Papadopulos y un joven que lo acompañaba en el auto se dieron a la fuga. Las víctimas fueron trasladadas al hospital Piñero, donde -pocos minutos después- murió Isaac como consecuencia de las múltiples lesiones. Su madre continúa internada aunque fuera de peligro de vida.

El dolor de la familia: "¿Qué más tiene que pasar para que cambien las penas?"

"Mi mamá está muy mal, fuera de sí, está en un estado de negación total", aseguró Lola, hermana de Isaac, y contó que su madre no quiere ver fotos del niño ni que se hable del tema.

"Vi el video del accidente y el otro en donde se lo ve bajando del auto y se agarra la cabeza porque se le rompió un poco el auto. Eso me bastó para darme cuenta qué tipo de persona es y qué educación tuvo", dijo la joven en la puerta de la comisaría al conversar con la prensa. Además, lanzó: "Me gustaría saber qué le pasó por la cabeza en ese momento. Yo creo que no estaba sobrio".

Al ser consultada por las imágenes de cuando Papadopulos se entregó, cuestionó: "Él hoy (por el viernes) lloraba desconsoladamente, y yo no puedo llorar ni dormir porque no tengo a mi hermano. ¿Qué más tiene que pasar para que cambien las penas?".

Para el abogado de la familia, Papadopulos "se puede profugar nuevamente"

En línea con esto, Becker señaló: "Vamos a hacer todo lo posible para que esta persona permanezca preso porque es lo que corresponde. Existe riesgo de fuga, que ya ha ocurrido". "Se puede profugar nuevamente, por eso rechazamos la posibilidad de que pueda ser puesto en libertad, no corresponde jurídicamente", afirmó el letrado.

Respecto del accidente, Becker aseguró que la víctima cruzó correctamente, habilitada por el semáforo que, recién cuando ellos llegaban a la mitad de la calle, cambió. Asimismo indicó que Papadopulos, en vez de aminorar la velocidad cuando llegaba a la esquina de San Pedrito y Directorio, imprimió mayor velocidad. "Por eso Débora se quedó petrificada viendo lo inevitable", completó el letrado.

También calificó la conducta de Papadopulos como "imprudente" y resaltó: "El mayor agravante del hecho fue la fuga del lugar, sin atinar a prestar auxilio correspondiente. Se escapa y permanece prófugo hasta hoy (por el viernes)".

Por último, el letrado consideró que el joven se entregó porque era cuestión de horas para que la policía logre su detención y calificó la entrega y el pedido de disculpas "como una estrategia que no se cree nadie".

La defensa de Papadopulos: "No sabía que se había muerto una persona"

Por su parte, Roberto Herrera, abogado del acusado, precisó que está a la espera de las primeras actuaciones que surjan de las pericias y de la declaración de su cliente, y recordó que en un principio había pedido la eximición de prisión, pero que se desistió de la presentación dado que se acordó la entrega.

"Es él quien manejaba el auto. Estaba muy mal, muy angustiado", dijo Herrera a la prensa en la puerta de la comisaría y marcó que Papadopulos se fugó luego del accidente porque no tenía registro y se asustó por la situación. "No sabía que se había muerto una persona, le dijo al padre que había tenido un accidente, pero se enteró por los medios", aclaró.

Dos días después del accidente, Rubén Papadopulos, padre del joven se presentó en la Comisaría Vecinal 7, ya que es quien figura como dueño del vehículo involucrado, y el jueves la jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, dispuso su liberación.

