Tiroteo en Villa Crespo: un policía se bajó del auto, comenzó a disparar e hirió a un hombre

A primera hora de este martes se registró un episodio con disparos en el barrio porteño de Villa Crespo, luego de que un hombre descendiera de un vehículo y comenzara a los tiros en la vía pública. En el lugar, los peritos hallaron 14 vainas servidas. Un peatón resultó herido de bala y la Policía de la Ciudad detuvo al agresor luego de reducirlo. Según informaron fuentes consultadas por LA NACION, el sospechoso fue identificado como un cabo de la Policía Federal y la Justicia investiga si estaba alcoholizado o había consumido estupefacientes debido al estado de alteración en el que se encontraba.

Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado en la madrugada de este martes hasta el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas tras ser alertado por los vecinos de un hecho de disparos de arma de fuego.

Un efectivo de la Policía Federal disparó a vecinos en Villa Crespo

Al llegar al lugar indicado, los efectivos se encontraron con un hombre que había descendido de su vehículo Volkswagen negro y, por motivos que ahora son materia de investigación, comenzó a disparar e hirió en una pierna a un transeúnte. Luego, intentó escapar por Fitz Roy, donde descartó el arma. Allí fue reducido y detenido por el personal policial porteño.

El peatón, que según los primeros trascendidos sería el empleado de una fábrica de la zona que estaba llegando a su lugar de trabajo, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Durand, sin riesgo de vida.

En medio de un fuerte operativo, el autor de los disparos, en tanto, fue identificado como un cabo de la Policía Federal asignado a la comisaría del Belgrano Sur, quedó reducido y se ordenó su detención.

Noticia en desarrollo