La “noche del terror” en Mar del Plata: un robo en el momento más inoportuno y un padre que hizo todo para salvar a su mujer y sus hijos
Una familia mendocina sufrió un violento asalto en la ruta 226; los criminales abandonaron a menores de edad en la oscuridad y un hombre arriesgó su vida para rescatar a sus seres queridos
- 3 minutos de lectura'
Tres delincuentes armados asaltaron a una familia oriunda de Mendoza durante la madrugada de este miércoles en el acceso a Mar del Plata por la autovía 226. Los asaltantes sustrajeron una camioneta y una casilla rodante; los integrantes del grupo familiar realizaban una parada técnica en la banquina al momento del hecho. El incidente ocurrió en una zona periférica de la ciudad balnearia y movilizó a las fuerzas de seguridad locales.
Los detalles de la “noche del terror” en Mar del Plata y el rescate familiar
La familia mendocina llegó desde la localidad de San Rafael con el objetivo de iniciar sus vacaciones de verano. El grupo, integrado por el matrimonio y cuatro hijos de ocho, seis y dos años, junto a otra menor, detuvo su marcha a pocos kilómetros del ingreso urbano.
Los integrantes realizaron una escala previa en una estación de servicio para cargar combustible. Poco después, frenaron a un costado del camino para higienizarse. En ese sitio, tres hombres armados abordaron la camioneta que mantenía las llaves colocadas en el encendido.
Los atacantes iniciaron la marcha del rodado de forma repentina. El padre notó el movimiento y saltó hacia el enganche de la estructura de madera para luego alcanzar la caja de carga. Los ladrones exhibieron armas de fuego y apuntaron contra el hombre con amenazas de muerte.
Dos de los hijos quedaron solos sobre la banquina de la ruta nacional en el inicio del escape. El progenitor rogó a los atacantes por la integridad de su esposa y las dos niñas que permanecían en el interior de la unidad habitacional remolcada.
El hombre consiguió que los delincuentes le entregaran un teléfono celular para solicitar auxilio posterior. La madre de los niños tomaba un baño dentro de la casilla al momento del impacto inicial. El padre logró abrir la puerta del remolque en pleno movimiento y facilitó el descenso de su mujer.
El hombre rescató a sus dos hijas menores antes de que los delincuentes aceleraran el vehículo para la huida definitiva. La mujer bajó del transporte sin vestimenta debido al aseo personal que realizaba segundos antes del asalto.
Cómo fue el escape de los delincuentes y el hallazgo de la camioneta
La fuga de los delincuentes incluyó maniobras peligrosas sobre la calzada. El chofer de un colectivo de pasajeros observó la secuencia e intentó bloquear el paso de los criminales tras escuchar los gritos de las víctimas. Los sospechosos subieron a una vereda para evitar el obstáculo, chocaron contra un automóvil particular y continuaron la marcha a alta velocidad por un sendero rural.
Los asaltantes escaparon con la camioneta, la casilla rodante y la totalidad de las pertenencias del grupo familiar. Los delincuentes se llevaron bolsos con ropa, dinero en efectivo y otros dispositivos móviles.
Efectivos de la policía bonaerense hallaron el vehículo principal durante las primeras horas de este miércoles. La unidad apareció semioculta entre los pastizales de un campo cercano. Los dos hijos mayores, de ocho y seis años, caminaron en soledad por la ruta bajo la oscuridad absoluta. Los pequeños avanzaron hasta una escuela de la zona en busca de refugio.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Todos los detalles. Foro de Davos 2026: qué se sabe del encuentro económico y de la participación de Milei en Suiza
"Esto no termina más". Incendios en la Patagonia: qué se sabe de los nuevos focos y cuáles son las zonas más afectadas por el fuego
Tras la primera muerte en Argentina. Súper gripe H3N2: qué se sabe de la variante de influenza y qué hacer ante los primeros síntomas
- 1
Tras la pista de un prófugo, secuestraron en Monserrat otro auto de lujo que trajeron ilegalmente de Paraguay
- 2
Una familia vivió una noche de terror en una ruta cercana a Mar del Plata
- 3
Tiroteo en Villa Crespo: un policía se bajó del auto, disparó 14 veces e hirió a un hombre
- 4
Calculan que llega a US$20 millones la presunta megaestafa inmobiliaria en La Plata