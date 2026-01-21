La “noche del terror” en Mar del Plata: un robo en el momento más inoportuno y un padre que hizo todo para salvar a su mujer y sus hijos

Tres delincuentes armados asaltaron a una familia oriunda de Mendoza durante la madrugada de este miércoles en el acceso a Mar del Plata por la autovía 226. Los asaltantes sustrajeron una camioneta y una casilla rodante; los integrantes del grupo familiar realizaban una parada técnica en la banquina al momento del hecho. El incidente ocurrió en una zona periférica de la ciudad balnearia y movilizó a las fuerzas de seguridad locales.

Los detalles de la “noche del terror” en Mar del Plata y el rescate familiar

La familia mendocina llegó desde la localidad de San Rafael con el objetivo de iniciar sus vacaciones de verano. El grupo, integrado por el matrimonio y cuatro hijos de ocho, seis y dos años, junto a otra menor, detuvo su marcha a pocos kilómetros del ingreso urbano.

El robo a la familia mendocina en Mar del Plata

Los integrantes realizaron una escala previa en una estación de servicio para cargar combustible. Poco después, frenaron a un costado del camino para higienizarse. En ese sitio, tres hombres armados abordaron la camioneta que mantenía las llaves colocadas en el encendido.

Los atacantes iniciaron la marcha del rodado de forma repentina. El padre notó el movimiento y saltó hacia el enganche de la estructura de madera para luego alcanzar la caja de carga. Los ladrones exhibieron armas de fuego y apuntaron contra el hombre con amenazas de muerte.

Dos de los hijos quedaron solos sobre la banquina de la ruta nacional en el inicio del escape. El progenitor rogó a los atacantes por la integridad de su esposa y las dos niñas que permanecían en el interior de la unidad habitacional remolcada.

El hombre consiguió que los delincuentes le entregaran un teléfono celular para solicitar auxilio posterior. La madre de los niños tomaba un baño dentro de la casilla al momento del impacto inicial. El padre logró abrir la puerta del remolque en pleno movimiento y facilitó el descenso de su mujer.

El hombre rescató a sus dos hijas menores antes de que los delincuentes aceleraran el vehículo para la huida definitiva. La mujer bajó del transporte sin vestimenta debido al aseo personal que realizaba segundos antes del asalto.

Cómo fue el escape de los delincuentes y el hallazgo de la camioneta

La fuga de los delincuentes incluyó maniobras peligrosas sobre la calzada. El chofer de un colectivo de pasajeros observó la secuencia e intentó bloquear el paso de los criminales tras escuchar los gritos de las víctimas. Los sospechosos subieron a una vereda para evitar el obstáculo, chocaron contra un automóvil particular y continuaron la marcha a alta velocidad por un sendero rural.

Efectivos de la policía bonaerense hallaron la camioneta semioculta entre los pastizales de un campo cercano Mauro V. Rizzi

Los asaltantes escaparon con la camioneta, la casilla rodante y la totalidad de las pertenencias del grupo familiar. Los delincuentes se llevaron bolsos con ropa, dinero en efectivo y otros dispositivos móviles.

Efectivos de la policía bonaerense hallaron el vehículo principal durante las primeras horas de este miércoles. La unidad apareció semioculta entre los pastizales de un campo cercano. Los dos hijos mayores, de ocho y seis años, caminaron en soledad por la ruta bajo la oscuridad absoluta. Los pequeños avanzaron hasta una escuela de la zona en busca de refugio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.