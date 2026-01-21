Tras la pista de un prófugo, secuestraron en Monserrat otro auto de lujo que trajeron ilegalmente de Paraguay

La semana pasada, personal de la Aduana y de la Policía de la Ciudad secuestraron dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang valuados en $100 millones, autos que fueron ingresados en la Argentina de contrabando desde Paraguay. En los operativos, además, se detuvo a dos sospechosos de haber participado en la maniobra ilegal. Un supuesto tercer integrante de la banda no fue ubicado en los allanamientos. En las últimas horas, el prófugo aportó el dato de un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat donde había estacionado un Dodge Challenger negro y rojo, otro de los vehículos bajo investigación y que era buscado por los detectives policiales y judiciales.

Encontraron un Dodge Challenger en una cochera de Monserrat

Finalmente ayer, el vehículo de color negro y rojo fue secuestrado por detectives de la Policía de la Ciudad y personal de la Aduana, organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un estacionamiento situado en Bernardo de Irigoyen al 600, en Monserrat, tal como había indicado por el prófugo.

“El dato para poder secuestrar el auto fue aportado por el prófugo”, sostuvo a LA NACION una fuente que participa de la investigación.

La causa está a cargo del fiscal federal de Iguazú, Marcelo Barrenechea, con la intervención del juez federal Marcelo Cardozo.

“El secuestro de los vehículos forma parte de una investigación iniciada por la Aduana, que advirtió la maniobra de contrabando en la ciudad correntina de Paso de los Libres. Se trata de un esquema delictivo donde ciudadanos de países limítrofes, generalmente de Paraguay, ingresaban en la Argentina en autos de lujo simulando ser turistas, pero en realidad los vehículos habían sido adquiridos por ciudadanos argentinos”, informaron fuentes de la Policía de la Ciudad tras los primeros allanamientos.

El auto estaba en una cochera de Monserrat

Desde ARCA, en un comunicado de prensa, se dijo: “La maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la ciudad de Buenos Aires, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia ‘La China’ Suárez, además de alquilarlos para producciones. Uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de ‘eventos multitudinarios’, pero no tenía actividad económica declarada”.

Como los dos Ford Mustang y los dos Chevrolet Camaro secuestrados la semana pasada, el Dodge Challenger decomisado ayer tenía chapa patente de Paraguay.

En los allanamientos de la semana pasada, según los voceros consultados, fueron detenidos dos sospechosos vinculados con las maniobras de contrabando y se secuestraron $30 millones , US$20.000 y un arma de fuego “sin documentación respaldatoria”: una pistola Bersa con sus municiones.

El Dodge Challenger fue encontrado en un estacionamiento de Monserrat Policía de la Ciudad

Los detenidos están imputados por contrabando agravado y, en caso de ser encontrados culpables en un juicio, podrían recibir penas de hasta diez años de prisión.

En las próximas horas, según informaron fuentes judiciales, se realizará una nueva audiencia porque uno de los dos imputados detenidos cambió de defensa.

“Después de la audiencia se resolverá la situación procesal de los dos detenidos. Se podría otorgar la libertad con algunas restricciones, como ser prohibición de salir del país y que se presenten una vez por mes en la comisaría más cercana”, sostuvieron a LA NACION fuentes con acceso al expediente.