Frenética búsqueda en Los Ángeles de una joven argentina de 27 años que desapareció sin dejar rastro

La familia de una joven argentina radicada en los Estados Unidos lanzó una desesperada campaña para dar con su paradero. Narela Micaela Márquez Barreto, una joven de 27 años oriunda de Banfield, permanece desaparecida desde el 23 de enero, cuando no regresó a su departamento en Los Ángeles.

Barreto viajó a Estados Unidos hace dos años y vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad californiana.

Amigas de Barreto en Los Ángeles supieron que no volvió a su casa y dieron aviso a su familia en Argentina.

Familiares de Barreto difundieron una alerta en redes sociales ante su desaparición. “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas comunicate a cualquier hora”.

En simultáneo, amigos de la joven pegaron carteles con su cara en el barrio donde residía, tanto en inglés como en español para la comunidad latina.

Allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. para averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron.

Según comentó su entorno, ella mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.

Narela emigró a EE.UU hace dos años; alquilaba un departamento en el centro de Los Angeles

“Hoy el padre de Narela llega a EE.UU, donde esperamos que le puedan brindar más información por ser familiar, ya que amigos intentaron pedir cámaras del departamento de ella pero no se las quisieron dar”, informó a LA NACION una amiga de Narela cercana a la familia.

“Cinco días sin saber nada de ella, cinco días sin que los efectivos policiales de EE.UU hagan algo al respecto. Necesitamos respuestas, estamos desconsoladamente mal”, publicó Violeta Luján Barreto, prima de Narela.