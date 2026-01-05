Fue a festejar Año Nuevo y un petardo le explotó en la cara: perdió un ojo en una fiesta en San Martín de los Andes

Un violento episodio tuvo lugar en la madrugada del primer día del año en una fiesta en la localidad de San Martín de los Andes. Allí, un joven de 34 años sufrió un accidente luego de que otra persona detonara pirotecnia ilegal y perdió un ojo producto de un petardo que le impactó en la cara.

Tal como consignó el medio LM Neuquén, Ignacio Leiva, oriundo de General Villegas, estaba de vacaciones en el lugar junto a su pareja y amigos. Para festejar Año Nuevo asistió el 31 a la noche a la fiesta “Cherry”, que se realizaba dentro del establecimiento Santa Clara, en un predio con una carpa abierta. En un momento determinado, en medio del público comenzaron a arrojar petardos al aire.

Uno de estos artefactos impactó de lleno en la cara de la víctima y le provocó daños instantáneos en la visión. “Nacho”, como le dicen sus conocidos, fue asistido en el lugar y trasladado al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Horas más tarde, debido a la gravedad del cuadro, regresó a Buenos Aires para continuar su tratamiento en el Hospital Austral.

El lugar en donde tuvo lugar la fiesta y el posterior accidente.

El diagnóstico final fue estallido del globo ocular, con una pérdida total de la visión en su ojo izquierdo. En cuanto a la persona que ingresó la pirotecnia al evento, aún se desconoce la identidad, pero podría enfrentar cargos por la agresión y por tenencia de pirotecnia ilegal en la localidad patagónica.

En tanto, la familia del joven inició una denuncia penal para avanzar tanto contra la persona que arrojó el petardo —para lo que reclamaron la difusión de imágenes del evento para identificarlo— como para analizar posibles responsabilidades de los organizadores.

Según explicaron, el servicio de salud privado que debía estar en la zona de ayuda no estaba disponible cuando se acercaron tras el accidente y tuvieron que recurrir a una ambulancia que se había acercado a la ruta por otro accidente. A su vez, afirman que los organizadores no quisieron darles la identidad del agresor, al que habrían identificado y echado del evento al verlo tirar la pirotecnia. La acusación alcanza directamente a los organizadores, a quienes denunciaron por no haberse puesto a disposición de la víctima en el momento.

El comunicado de la fiesta

El hecho terminó con la cancelación anticipada del evento en medio de la asistencia que recibió la víctima. Luego de que se conociera la noticia, la organización de la fiesta emitió un comunicado oficial en su cuenta de Instagram en el que aclaró que la fiesta contaba con un dispositivo de seguridad y prevención previamente establecido, incluyendo presencia policial, seguridad privada, ambulancia privada en el predio y aviso previo a los hospitales locales, tal como lo exigen los protocolos.

El comunicado de la fiesta. Instagram

“Durante el desarrollo del evento, una persona ingresó ilegalmente una pirotecnia, quien posteriormente la detonó, provocando que otra persona sufriera una grave lesión ocular. La situación fue atendida de inmediato y la víctima fue trasladada por una ambulancia privada, contratada por la organización, al hospital local. Frente a la gravedad del hecho, se resolvió cancelar el evento, priorizando por sobre todo el cuidado y la integridad de cada persona presente", escribieron.

Y añadieron: “Lo ocurrido nos duele profundamente. Como comunidad, lamentamos y repudiamos este tipo de acciones, porque entendemos que un solo acto irresponsable puede cambiar una vida para siempre”.

Finalmente, los organizadores detallaron que trabajan con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con la persona responsable “en miras de brindar tranquilidad y buscar justicia por lo acontecido”.