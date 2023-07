“Fueron a matarme”, dijo el hombre agredido por tres patovicas en Necochea luego de que fueran detenidos

escuchar

Habló Hugo Aguilar, el hombre que recibió una brutal paliza junto a su hijo a la salida de un boliche en Necochea, y apuntó contra el “salvajismo” de los tres patovicas que los golpearon y que quedaron detenidos por la Policía. “ Es gente que no puede estar ahí ”, dijo en una entrevista televisiva y aseguró que la intención de los atacantes fue pegar a “matar”.

“Nosotros salimos a festejar el Día del Amigo porque somos una familia de trabajadores”, recordó Aguilar, en diálogo con Telenoche sobre lo ocurrido el domingo a la madrugada en el boliche Tom Jones. “Salí con mi hijo y cuando fuimos a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera. No sé en qué momento hubo un disturbio”.

Sobre el inicio de la pelea, indicó que se metió para ayuda y defender a su hijo de los golpes de los patovicas: “Yo me meto a defender a mi hijo y me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada. Cuando reacciono, que dos chicos que me ayudaron, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí”.

Brutal golpiza de patovicas

“Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención... Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volteando”, señaló.

Tras ello, reconoció que no reaccionó con mente fría, sino enojado y que por eso insistió en volver a la pelea. “Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme . Como hombre grande, te pegan una trompada y no necesitás más”.

En esa línea, advirtió que se trata de un hecho grave y que esas personas no deberían ejercer como seguridad en un lugar abarrotado de personas. “Como padre de familia no me gustaría que mi hijo más chico el día de mañana lo golpeen así o me lo lleven en un cajón. Le puede pasar a cualquiera y es salvajismo eso”.

Video difundido por el boliche

Además, contó cómo se siente después de los golpes recibidos y cómo evoluciona su estado de salud. “Mañana [este martes] tengo una resonancia magnética porque me pegaron en la cabeza. Hay que ver si queda alguna secuela”, dijo.

De la misma entrevista participó su hijo José, de 32 años, quien narró su punto de vista. “Empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto”. “Me duele todo el cuerpo porque me pegaron por todos lados”, cerró.

Detuvieron a tres patovicas

El lunes por la noche se conoció que tras una orden de la Justicia, la policía bonaerense detuvo a tres patovicas que trabajaban en el boliche Tom Jones de Necochea acusados de haber protagonizado la brutal golpiza de la que fueron víctimas Hugo y José, y que quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y que también fue filmada por los teléfonos celulares de los testigos.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. Los tres sospechosos fueron imputados de lesiones calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas.

Los tres patovicas detenidos tras la golpiza a dos hombres a la salida de un boliche en Necochea Policía de Buenos Aires

Las detenciones fueron ordenadas por el juez de Garantías de Necochea Guillermo Lludgar, magistrado que hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo Sabatini, que había comenzado a investigar de oficio tras la viralización de las filmaciones. “Fue un hecho lamentable de una violencia inusitada que pudo haber tenido un desenlace mucho más trágico”, dijo el fiscal, en declaraciones al medio local 2262.

El funcionario judicial empezó la investigación de oficio apenas el video que registra esa descomunal golpiza se volvió viral.

Si bien las identidades de los sospechosos no fueron difundidas, se sabe que tienen entre 30 y 47 años. Uno es conocido por el apodo de “El Turu” y el otro “El Chapa”.

LA NACION

Temas Necochea