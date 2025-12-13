Furor por las rejas curvas en las ventanas: para qué sirven y cuáles son sus beneficios

Las rejas son un elemento clave en la vida de las personas en Argentina, ya que la incertidumbre constante de poder ser víctima de un robo genera angustia y cada habitante quiere asegurar sus pertenencias lo máximo posible. Existen rejas de todo tipo y cumplen diferentes tareas, pero las rejas curvas se volvieron furor en las últimas horas y hay muchas preguntas alrededor de la utilidad de su forma.

Lo más probable es que todos hayan visto por lo menos una vez este tipo de rejas, ya que contrario a las comunes, llaman mucho la atención e incluso hay de varias formas diferentes, lo que permite que cada persona pueda elegir una distinta para decorar y proteger su hogar. Con respecto a sus funciones principales, se las puede diferenciar en tres:

Seguridad : por la forma que tienen, es más difícil que una persona pueda utilizarlas para trepar, y tampoco permiten la cercanía a la ventana, ya que la “panza” de las mismas alejan todavía más a los potenciales intrusos . Incluso, los niños y las mascotas están más seguros con esta reja curva, ya que no pueden caer al vacío y esto lo convierte en un aliado ideal para los padres o dueños de mascotas.

: por la forma que tienen, es más difícil que una persona pueda utilizarlas para trepar, y tampoco permiten la cercanía a la ventana, ya que la “panza” de las mismas . Incluso, los niños y las mascotas están más seguros con esta reja curva, ya que y esto lo convierte en un aliado ideal para los padres o dueños de mascotas. Espacio adicional : si bien están presentes en algunos departamentos, lo cierto es que su predominancia se da en las casas, donde suelen ser un lugar ideal para poner macetas con plantas pequeñas, diferentes adornos o hasta un tender pequeño con ropa mojada, convirtiéndose así en una especie de balcón en miniatura.

: si bien están presentes en algunos departamentos, lo cierto es que su predominancia se da en las casas, donde suelen ser un lugar ideal para poner con plantas pequeñas, diferentes o hasta un con ropa mojada, convirtiéndose así en una especie de balcón en miniatura. Ventilación y luz natural: justamente por la seguridad extra de la reja, muchas personas suelen dejar abiertas sus ventanas para aprovechar una mejor circulación del aire, además de no quedar obligados a tener que cerrarla y limitarse a disfrutar de la luz del Sol.

Las rejas curvas permiten un espacio más grande de afuera Pexels

De igual manera, si bien tiene todos estos beneficios mencionados, hay que estar pendientes de las precauciones correspondientes con las rejas curvas. En un primer lugar, por la forma que tienen, suelen ser objeto de acumulación de suciedad y agua de lluvia, lo que perjudica la vida útil de las mismas ya que se pueden oxidar. Por otro lado, las ventanas quedan totalmente descartadas para ser utilizadas en caso de una emergencia, ya que no se pueden remover sin romper las paredes y esto podría ser un gran problema en caso de incendios o cualquier otro problema.

Las rejas curvas en las ventanas aparecen por todo el mundo y se destacan en España Reddit (@lw1999)

Cómo evitar la oxidación de las rejas curvas

Entre las recomendaciones de los expertos, las formas de evitar la oxidación de las rejas curvas que se destacan son las siguientes:

Limpiar la parte curva luego de cada vez que llueve, ya que este es uno de los principales motivos detrás de su falta de longevidad. En caso de oxidarse, es más “fácil” que un intruso pueda romper las rejas, ya que pierden gran parte de su fortaleza con esta situación.

luego de cada vez que llueve, ya que este es uno de los principales motivos detrás de su falta de longevidad. En caso de oxidarse, es más “fácil” que un intruso pueda romper las rejas, ya que pierden gran parte de su fortaleza con esta situación. Realizar una revisión de las soldaduras y puntos de fijación , porque este es otro de los problemas más habituales en la ruptura de las rejas curvas que llevan años colocadas.

, porque este es otro de los problemas más habituales en la ruptura de las rejas curvas que llevan años colocadas. Utilizar una pintura antióxido cada dos o tres años en las mismas, algo que es clave para extender la vida útil de las mismas y ayuda a no tener que cambiarlas por unas nuevas tan rápido.