Cómo preparar la mejor fanesca ecuatoriana con sabor a hogar y productos que se consiguen en EE.UU.
Una guía para los migrantes latinos en el territorio norteamericano que deseen practicar esta tradición en sus casas
Más de 51 millones de migrantes viven en Estados Unidos y fusionaron sus culturas y costumbres con las del territorio norteamericano. Una de las tradiciones más emblemáticas de Ecuador es la sopa fanesca en Semana Santa y fechas señaladas, que une a la comunidad en su preparación.
Cuánto se tarda en preparar una fanesca y qué se necesita para la receta
Esta receta tradicional lleva el sabor del hogar a los ecuatorianos que viven en EE.UU., a través de un homenaje gastronómico que conforma una receta de las raíces latinas. Los ingredientes necesarios se pueden conseguir en cualquier supermercado o negocios locales del territorio norteamericano.
La tarea de preparación suele dividirse entre los miembros de la familia o incluso los vecinos, según detalló el blog Comedera, a cargo de María Alejandra Gómez, que indicó que la receta suele tardar unas cuatro horas.
Los productos básicos y principales son bacalao, zapallo, zambo, habas, choclo, arvejas, porotos o frijoles, arroz, cebolla y ajo, comino, maní, leche, crema y queso.
Receta de Ecuador: ingredientes para preparar una sopa fanesca en Estados Unidos
La especialista detalló los ingredientes necesarios para lograr una receta con sabor a hogar de la tierra natal de los ecuatorianos que viven fuera de su país. En ese sentido, advirtió que las indicaciones que incluyó son para un resultado para 20 personas.
- Un kilo de bacalao.
- Seis tazas de sambo fresco (zapallo andino) cortado en cubitos.
- Dos tazas de col rizada picada.
- Cuatro tazas de habas cocinadas.
- Cuatro tazas de choclo cocinado.
- Tres tazas de arvejas.
- Dos tazas de frijoles blancos.
- Dos tazas de arroz hervido.
- Ocho cucharadas de mantequilla.
- Una cucharadita de achiote molido.
- Una cucharada de comino, otra de orégano y otra de pimienta.
- Una taza de cebolla blanca cortada en cubos y otra de cebolla roja.
- Ajos machacados.
- Una docena de tazas de leche.
Además, la autora del blog recomendó incluir rodajas de huevo duro, plátano maduro frito, aguacate y queso para emplatar esta receta tradicional, aunque los ingredientes pueden variar según el gusto.
Paso a paso para preparar una receta de fanesca, con el sabor tradicional ecuatoriano
La clave para preparar fanesca es remojar el bacalao durante 24 horas, según indicó Gómez, para eliminar el exceso de sal del pescado. A continuación, detalló los pasos a seguir:
- Hervir el zapallo hasta que quede tierno y la col picada durante tres minutos.
- Licuar el zapallo, el arroz y la col hasta hacer un puré.
- Verter seis tazas de leche sobre el bacalao en una olla y hervir a baja temperatura durante 10 minutos.
- En otro recipiente, derretir la mantequilla y añadir la cebolla, el ajo, el achiote, el comino, el orégano y la pimienta para sofreír, durante cinco minutos. Agregar el puré mezclado anteriormente.
- Incluir cuatro tazas de leche, las habas, el choclo y los frijoles blancos a la mezcla y cocinar durante 15 minutos a fuego lento.
- Licuar el maní con leche y añadirlo a la mezcla total, mientras se cocina durante 10 minutos.
- Añadir a la sopa los choclos y los quesos, así como la crema de leche, y revolver para que se derritan.
- Servir el plato con rodajas de huevo duro, plátanos maduros fritos, aguacate u otras opciones para la presentación.
