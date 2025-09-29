LA NACION

Golpe comando de película: se disfrazaron de policías, simularon un allanamiento y escaparon a los tiros tras robar una financiera

Una banda armada irrumpió en un complejo empresarial, engañó al personal con un falso operativo y escapó tras robar dinero; hay videos de testigos que captaron la secuencia cinematográfica

Las sirenas falsas y los uniformes oficiales hicieron creer que se trataba de un operativo real. Pero era un engaño: un grupo de delincuentes, vestidos como efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ingresó a una financiera situada en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en Francisco Álvarez, y simuló un allanamiento para concretar un robo planificado al detalle.

Según la información preliminar, los asaltantes llegaron al Polo Empresarial en al menos dos vehículos y se presentaron en la recepción con una supuesta orden judicial. Mientras el personal intentaba comprender la situación, los falsos policías revelaron su verdadera intención: se llevaron dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Para huir, la banda interceptó a un automovilista que pasaba por la zona, lo amenazó con armas y le robó su vehículo: Se trata de un auto negro, que utilizaron para escapar. Durante la fuga se produjo un tiroteo con personal de seguridad privada del complejo, aunque no se reportaron heridos.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana y generó un amplio operativo policial en el Conurbano bonaerense para dar con los responsables. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del predio y los videos grabados por testigos, que muestran la secuencia completa del asalto y la huida.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se trata de un golpe comando planificado, con logística y roles definidos. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para identificar a los integrantes de la banda y determinar si contaron con información interna.

