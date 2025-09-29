Golpe comando de película: se disfrazaron de policías, simularon un allanamiento y escaparon a los tiros tras robar una financiera

Las sirenas falsas y los uniformes oficiales hicieron creer que se trataba de un operativo real. Pero era un engaño: un grupo de delincuentes, vestidos como efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ingresó a una financiera situada en el kilómetro 41 del Acceso Oeste, en Francisco Álvarez, y simuló un allanamiento para concretar un robo planificado al detalle.

Según la información preliminar, los asaltantes llegaron al Polo Empresarial en al menos dos vehículos y se presentaron en la recepción con una supuesta orden judicial. Mientras el personal intentaba comprender la situación, los falsos policías revelaron su verdadera intención : se llevaron dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Golpe comando de película: se disfrazaron de policías, simularon un allanamiento y escaparon a los tiros

Para huir, la banda interceptó a un automovilista que pasaba por la zona, lo amenazó con armas y le robó su vehículo: Se trata de un auto negro, que utilizaron para escapar . Durante la fuga se produjo un tiroteo con personal de seguridad privada del complejo, aunque no se reportaron heridos.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana y generó un amplio operativo policial en el Conurbano bonaerense para dar con los responsables. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del predio y los videos grabados por testigos, que muestran la secuencia completa del asalto y la huida.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se trata de un golpe comando planificado, con logística y roles definidos. La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trabaja para identificar a los integrantes de la banda y determinar si contaron con información interna.