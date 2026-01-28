Golpe comando frustrado en microcentro: cuatro ladrones chilenos detenidos al intentar entrar a un departamento
Los criminales fueron detenidos luego de un llamado al 911 por parte de la víctima; uno de ellos es menor de edad
La Policía de la Ciudad capturó in fraganti a una banda criminal de chilenos mientras intentaban robar un departamento en pleno centro porteño. La operación del grupo, conformado por cuatro personas - una de ellas menor de edad- quedó desbaratada tras el llamado al 911 por parte de la víctima.
El hecho ocurrió el lunes cerca de las 18 en las inmediaciones de un inmueble situado sobre Sarmiento al 1400, a solo cuatro cuadras del Obelisco, en el barrio de San Nicolás. Las fuerzas porteñas llegaron al lugar luego de que una mujer, de 46 años, se comunicara tras escuchar ruidos fuertes y advertir de maniobras de forzamiento en la puerta de su vivienda.
En pocos minutos, intervino personal de la Comisaría Vecinal 1°B, que detectó a un hombre que obraba como campana en la vía pública. Al ser descubierto, intentó darse a la fuga, pero fue detenido a pocos metros de iniciada la persecución.
Por otro lado, un grupo de agentes ingresó al edificio, subió hasta el quinto piso y arrestó a los otros tres miembros de la banda mientras intentaban escapar por las escaleras. Durante el procedimiento se secuestraron herramientas, entre ellas destornilladores, una barreta, ganzúas, celulares y dinero en efectivo.
Los delincuentes fueron identificados como Alejandro Claus González Villanueva, de 29 años, Thiago Francesco Torres Gaete, de 19, Matías Alexander Merino Villalobo, de 25, y F.E.J.A, de solo 15. La banda se dedicaba al robo en poblado en modalidad escruche o entradera.
La secuencia del arresto fue filmada por la Policía de la Ciudad. Allí se observa a los cuatro criminales esposados y sentados sobre la vereda en la intersección de Sarmiento con Uruguay. También se muestran los elementos secuestrados y el momento en que son ingresados a los móviles para ser posteriormente trasladados.
La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Menores N°6, cuyo titular es Gonzalo Oliver de Tezanos.
“Extranjero que delinque en la Ciudad, extranjero que expulsamos del país. A estos cuatro chilenos los detuvimos por robar en edificios. Solicitamos la inmediata expulsión del país. Ley y orden en la Ciudad”, expresó vía X el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras los arrestos.
