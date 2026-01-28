Violento choque de frente entre un auto y una moto: murieron una niña de 9 años y su madre

Una mujer y su hija de 9 años fallecieron en un grave accidente de tránsito este martes. Las víctimas, oriundas de Santa Fe, se trasladaban en moto por la ruta nacional N.° 8 cuando, a la altura del municipio bonaerense de Colón, chocaron de frente con un automóvil que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo a los medios locales, el incidente ocurrió antes del mediodía, en el kilómetro 283. Por causas que se encuentran bajo investigación, en ese punto colisionaron un Volkswagen Vento blanco, conducido por un hombre de 48 años con domicilio en Venado Tuerto, y una motocicleta Guerrero CG 150 Queen que circulaba por la mano contraria. El rodado de menor porte estaba al mando de una mujer de 31 años identificada como Anahí.

Como consecuencia del fuerte impacto, las dos mujeres, oriundas de Hughes, fallecieron en el lugar. En tanto, el conductor del automóvil fue trasladado a un hospital de Colón, donde se determinó que presentaba lesiones leves.

La fiscalía a cargo de la causa, con Gabriel Briñón al frente, caratuló la investigación como doble homicidio culposo. El funcionario judicial dispuso la aprehensión del conductor del vehículo mayor y la realización de las diligencias de rigor. En el lugar trabajaron personal de la Policía Vial y Científica, personal del Corredor Vial y el Comando de Prevención Rural.

No se detuvo en un control, lo persiguieron, chocó y murió

Un automovilista de 37 años falleció este lunes en la ciudad de La Plata cuando chocó primero con una camioneta y luego contra un poste de luz. El hombre se había escapado de un control policial de rutina y circulaba a toda velocidad por las calles de la capital bonaerense mientras era perseguido por efectivos motorizados. Las dos jóvenes que lo acompañaban en el rodado sufrieron lesiones leves en la colisión.

La Plata: no se detuvo en un control, lo persiguieron y murió al chocar contra una camioneta y un poste de luz. captura de redes

Todo comenzó cuando personal de la subseccional La Unión de La Plata realizaba un operativo en el cruce de las calles 155 y 44. Al pasar por allí un Peugeot 206 negro, el conductor hizo caso omiso cuando los efectivos le ordenaron que se detuviera y siguió su camino “a gran velocidad”, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.