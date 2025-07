Gritos, peleas y otros secretos de los jueces a cargo del malogrado juicio por la muerte de Maradona

En los recesos o cuando terminaban las audiencias del juicio donde se intentaba develar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona había gritos, discusiones y peleas que tenían como protagonistas a los jueces Julieta Makintach, Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, magistrados a cargo del debate, que finalmente fue declarado nulo.

Los gritos, discusiones, peleas y otros secretos fueron revelados por Mariana Parbst, una abogada adscripta a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que fue designada como secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, a cargo del juicio, que ayer declaró como testigo en el expediente donde se investiga si la jueza Makintach cometió algún delito al participar, con un rol estelar, en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar detalles del juicio a través de la mirada de la cuestionada magistrada.

El tráiler de la miniserie sobre el juicio de Maradona por el que piden apartar a la jueza Makintach

Así lo informaron a LA NACION fuentes al tanto de la declaración de la funcionaria judicial. “Sé que hubo varias discusiones entre ellos, por distintas razones, si bien no las presencié, pero pasaba entre receso y receso, que se escuchaban gritos, que discutían. Desconozco las cuestiones puntuales, pero sí había discusiones ente ellos [por Makintach, Di Tommaso y Savarino]”, sostuvo, palabras más, palabras menos, Parbst.

La testigo agregó: “Si se producía alguna incidencia, [los jueces] se iban a deliberar y eran discusiones acaloradas, después no nos enteramos las razones de por qué discutían tanto. O cuando íbamos a saludar después de que terminaban las audiencias y subíamos a saludar y cuando escuchábamos gritos o peleas entre ellos nos íbamos sin saludar, era una situación incómoda”.

Parbst también reveló las “presiones” de Makintach para que le asignaran la “dirección” del debate y no solo tener el papel de “vocal”. “El juez Savarino [a cargo de la presidencia del tribunal] me dijo que ella le refirió, que si no le daba la dirección del debate a ella, iba a llevar el tema a la Suprema Corte por medio de una presentación”.

Los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro Hernán Zenteno - LA NACION

¿Los jueces Di Tomasso y Savarino sabían de la producción del Justicia Divina? La testigo habló del tema y sostuvo que del documental nadie tenía idea, ellos [los magistrados] estaban pasmados, no tenían idea de la existencia de un documental. Ellos no me ahondaron en las explicaciones de lo que hablaron con Makintach, solo me dijeron que le expresaron que lo sucedido no estaba bien y que ella refirió que era algo de uso personal, casero. Desconozco el fondo de la charla".

La jueza Julieta Makintach se refiere al documental del juicio de Diego Maradona

Parbst reconoció que por su citación como testigo habló con Di Tommaso y Savarino. En ese momento, Rodolfo Baqué, abogado que en el expediente es particular damnificado, le preguntó a la funcionaria judicial cuándo fueron esas charlas.

“Creo que hablé con Savarino el viernes que pasó o el anterior. Fue cuando recibí la citación para concurrir a declarar por esta causa. Con la doctora Di Tommaso hablé la semana pasada, crucé palabras en cuanto a que venía a declarar. Los dos jueces siempre expresan que están a disposición, quieren venir a declarar también para hacer las aclaraciones que sean necesarias“, explicó.

Cuando los representantes del Ministerio Público Fiscal le preguntaron a la testigo si sabía que una mujer policía le hizo saber a algún funcionario del tribunal sobre una persona que filmó parte de la primera audiencia del debate, Parbst afirmó: “Tomé conocimiento cuando se hizo pública la declaración de la mujer policía sobre el incidente ocurrido el primer día con un sujeto [el camarógrafo Jorge Huarte] que filmaba con una cámara. El primer día de debate no tuve conocimiento". Y aseguró que si se hubiese enterado se lo habría transmitido a los jueces.

Contó que sí sabe que la situación del camarógrafo y del pedido de la jueza Makintach a una sargento de la policía bonaerense para que no “tocaran a su gente” [por las personas que estaban detrás del proyecto audiovisual que habían ingresado en la sala de audiencias] otra de las secretarías se lo trasmitió a los jueces [por Di Tomasso y Savarino], pero desconoce en qué momento.

“Di Tommaso y Savarino me comentaron que la otra secretaria les había transmitido la información”, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes con acceso a la declaración de la testigo. Pero no pudo precisar cuándo fue esa “charla”.

La investigación está a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.