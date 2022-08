Habló la madre de Joaquín, el niño de 12 años baleado mientras volvía del colegio

Joaquín tiene 12 años y fue baleado en un intento de robo el miércoles mientras volvía del colegio a su casa, en el partido bonaerense de La Matanza. El menor alcanzó a avisarle a su madre por teléfono lo sucedido y ella reconstruyó el intento de homicidio.

Natalia, la madre de la víctima, contó cómo se dieron los hechos en el barrio de Ciudad Evita. “Ayer alrededor de las 18 recibí el llamado de mi hijo. Yo no estaba en mi domicilio, estaba llegando al trabajo, y me dice: ‘Mamá, mamá, vení a buscarme, me pegaron un tiro”, dijo.

La mujer buscó ayuda y llamó a su otro hijo y a un vecino para que se acercaran a buscarlo, porque ella estaba en su auto, atrapada en medio del tránsito. “Tardé media hora en llegar, fueron como dos años. No sabemos cómo seguir como familia. Le truncaron la vida a un nene de 12 años”, sostuvo, en declaraciones a Radio Mitre.

Volvía de la escuela y un grupo de jóvenes le disparó en la cara

“Está estable, todo el tiempo estuvo consciente. Tiene un problema a solucionar, que lo van a ir evaluando, porque le perforaron un orificio nasal. Eso hace que constantemente tenga hemorragias. Lo van a evaluar psicológicamente”, comentó.

“Ayer cuando me dijo: ‘Mamá, vení a buscarme porque me pegaron un tiro’, sentí que el mundo se partía. Mi corazón está partido. Si bien no me quitaron la vida de mi hijo, nos truncaron como familia, los proyectos, nada tiene sentido. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Qué le iban a robar? Tenía sus dos cuadernos. Pero lo más triste es que no le sacaron nada, es pura maldad, no puedo entender”, señaló a TN.

Además, Natalia aseguró, muy conmocionada, que no quiere una vida así para Joaquín, que le dijo a su marido que vendan todo y que dejen La Matanza: “Yo no quiero esto para mi hijo. ¿Qué vida le espera? ¿Qué herramientas tengo para acompañarlo y que no salga a la vida con miedo? Es todo tan terrible”.

El chico fue asistido por una vecina que lo contuvo hasta que llegó la Policía luego de recibir el disparo Empresa de transporte Lope De Vega

En cuanto al menor, que se encuentra internado en el Hospital Italiano, dijo que le relató las sensaciones posteriores al episodio. “Sentí que mi cara era grande y que me pesaba. Sentí como un mazazo, pero cuando giré vi que era un arma y que me habían dado un tiro”, dijo el niño, en palabras de su madre. Joaquín también le preguntó a qué colegio iba a ir a partir de este momento, a causa del miedo que le provoca volver a pasar por el mismo lugar.

“Hace más de 30 horas que no duermo. No quiero bañarme, no quiero comer. No quiero imaginarme la gente que pierde un hijo. Me siento tan mal por no haber estado yo asistiéndolo. Esto no da para más. Quiero que mi hijo sea feliz, ¿qué futuro tiene acá?”, se preguntó.