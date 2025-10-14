Habló la madre de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba: “No puedo creer que haya parido a un asesino”

Conmocionada por el crimen que involucra a su hijo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Córdoba, la madre del principal sospechoso del asesinato de Luna Giardina, de 26 años, y de Mariel Zamudio, de 54, dijo llorando: “No puedo creer que haya parido a un asesino”.

“Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, en una serie o en un documental que te parece ajeno, y hoy no lo es. Está en carne propia. Hoy mi nieto está solo en el mundo. Está sin su mamá, Luna, sin su abuela Mariel y sin su padre que asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto. Estoy deshecha”, dijo Estrella Laurta Varela, en diálogo con el canal A24, desde Canelones, Uruguay, donde vive.

“Realmente no puedo creer que haya parido a un asesino, no es la persona a la que yo crie”, indicó sobre su hijo, con quien no tenía “una relación muy buena”. Tras ello la mujer contó que desde el 2010, hasta después de que naciera Pedro, no habló con su hijo. “Intentaba contactarme, pero él no conmigo. Yo hablé con Luna por redes sociales para decirle que me parecía que era la abuela de su hijito, porque mi hijo no me había contado nada. Estoy separada de su papá desde que él tenía 22 años. Estoy más que desgarrada porque mi nieto es mi vida, mi nieto es todo y lo único que quiero es que él esté bien. Cómo le explicamos, cómo se le explica a un niño algo así tan terrible”, se lamentó.

Al ser consultada sobre qué haría si tiene la posibilidad de reencontrarse con su nieto Pedro, que durante 24 horas estuvo desaparecido porque su padre -tras cometer el doble crimen en una ciudad cordobesa- se lo llevó hasta Entre Ríos (donde fueron hallados por la Policía), Laurta Varela declaró: “Lo abrazaría y le diría que la abuela está, que la abuelita Estrella lo quiere, le mostraría las fotitos de cuando nos vimos, de cuando caminamos por acá, por Canelones”.

Según su relato, la mujer se enteró de todo lo que había ocurrido el domingo por la tarde, después de las 14, cuando se despertó y vio que tenía varias llamadas perdidas de una excompañera de trabajo y un mensaje perturbador que decía: “Lo lamento mucho, Estrella. Mucha fuerza”. En ese instante, la madre del sospechoso pensó que su hijo se había matado. “Nunca se me pasó por la cabeza otra cosa. La llamé y ella me fue explicando lo que pasó”, prosiguió.

La madre aseguró que su hijo “no aceptaba que Luna se hubiese ido a vivir con su mamá para Córdoba” y contó que entre enero y febrero de 2024 estuvo arrestado “por desacato a la autoridad por estar en el techo de la casa de Giardina”. “No sabía que se había ido para allá”, sumó. Narró que entonces ella viajó a esa provincia argentina: “Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, que no se la hicieron, que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar con asistencia psicológica y mirá en lo que terminó”.

Laurta Varela también habló sobre lo que pensó en el momento en el que su hijo desapareció con el niño después de cometer los dos asesinatos: “Cuando vi que había matado a Mariel y a Luna y se había llevado a Pedro y vi las imágenes del niño, dije: ‘No lo va a matar a Pedro, se quiere quedar con Pedro’”.

“Creo que el odio que él generó en estos años, que no pudo ver a Pedro y que no se pudieron vincular y que no pudieron sanar esa relación de separación, él empezó a generar un odio hacia Luna y hacia Mariel, hacia Mariel principalmente y luego hacia Luna”, dijo sobre las dos víctimas.

Por último la mujer se refirió a Varones Unidos, grupo del que Laurta formaba parte: “No profeso esas creencias que tenía él. Empecé a leer (el sitio web) y era una atrocidad lo que leía, realmente eran cosas de las que nunca se habló en mi casa”.

“Lo crio primero mi abuela, después mi mamá, porque yo trabajaba 16 horas por día todos los días. Y mi marido, en ese momento -yo estoy divorciada- también trabajaba todo el día”, agregó.

“Es un asesino, yo no lo críe para eso”, dijo entre lágrimas y pidió “cadena perpetua, sin que pueda salir” para el femicida.