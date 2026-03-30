Qué dijeron los padres de los compañeros del alumno que mató a otro en un colegio en Santa Fe

Tras el ataque en una escuela en la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe —donde un alumno mató a un compañero y dejó a otros dos menores heridos—, varios padres relataron el impacto que tuvo el episodio en los estudiantes. “Mi hija llegó a casa llorando y contó que, supuestamente, el chico dijo que iba a disparar a todo un curso”, señaló Silvana, cuya hija asiste a la institución. “Es una situación desgarradora”, agregó.

Cuando la hija de Silvana regresó a su hogar tras el conmocionante hecho, la madre no entendía qué le ocurría, contó la mujer en diálogo con TN. “La tuve que sentar para que me contara porque no paraba de llorar. Están diciendo que el chico tenía el arma camuflada en un estuche de guitarra para que no se dieran cuenta”, prosiguió la mujer.

Audio exclusivo de un alumno de la escuela de San Cristobal, Santa Fe

Según dijo, los chicos, que estaban en ese momento por izar la bandera como cualquier día de jornada escolar, corrieron para todos lados e incluso hubo quienes rompieron vidrios.

Antonella, mamá de un compañero del mismo curso que el atacante, contó que su hijo estaba ingresando a la escuela detrás del agresor cuando sucedió el hecho. “Por suerte, él no pudo entrar. Al pasar lo que pasó se volvió”, prosiguió. La mujer aseguró a TN que el joven tirador “no tenía antecedentes de nada, por lo que estamos en shock”.

En diálogo con el medio local Aire de Santa Fe, Julián, padre de un alumno de primer año del establecimiento, dijo: “Todavía no estamos entendiendo mucho; estamos en shock”. Según contó, había dejado a su hijo en la escuela cerca de las 7.10, como cada mañana, y minutos después recibió un llamado que lo alertó sobre disparos dentro del colegio.

Su hijo regresó a su casa poco después, visiblemente afectado. “Llegó consternado, lagrimeando”, relató y agregó: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr”.