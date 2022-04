Historia cerrada. Dejan firmes las condenas contra Pérez Corradi y el narco mexicano que quería instalar el método “Breaking Bad”

Ibar Esteban Pérez Corradi, el hombre que se suponía que guardaba los secretos que podían complicar al kirchnerismo con el tráfico de efedrina, está libre desde agosto del año pasado, cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo excarceló, luego de que la Justicia de los Estados Unidos desistiera de extraditarlo para responder en un juicio por tráfico de drogas. Ahora, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la única condena que pesaba sobre el empresario mencionado insistentemente por su presunta vinculación en el triple crimen de General Rodríguez: los siete años de prisión por el tráfico de 19 toneladas de efedrina en cuatro años, de los cuales solo le resta transitar el último tercio de la pena.

El máximo tribunal del país también resolvió ponerle punto final a las apelaciones de otro poderoso narco internacional: el mexicano Rodrigo Pozas Iturbe, el hombre que quería instaurar el método “Breaking Bad” en la Argentina. En su caso, el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 3 lo había condenado, en 2016, a seis años de prisión como integrante de una asociación ilícita que traficaba cocaína a Europa por medio de “mulas” que llevaban la droga oculta en las suelas de sus zapatillas.

“Luego de tantos años logramos que Pérez Corradi no tenga ninguna otra causa judicial. Hicimos el pedido directo a la fiscalía de los Estados Unidos y teníamos confianza en que iban a retirar los cargos. La condena que tiene en la Argentina no está firme”, había dicho a LA NACION el abogado Carlos Broitman, defensor del empresario cuando la jueza arroyo Salgado resolvió que fuera liberado desde el penal de Marcos Paz y que se lo traslade a un domicilio bajo la esfera del Programa de Protección a Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Ahora que esa condena, efectivamente, quedó firme, allegados al imputado dijeron que no corresponde que lo detengan, dado que para resolver la excarcelación, Arroyo Salgado tuvo en cuenta que Pérez Corradi había purgado dos tercios de la pena de siete años de prisión que le había impuesto el Tribunal Oral Criminal Federal N°8 por comercialización de materias primas para elaboración de estupefacientes. Por esas circunstancias había recibido la libertad condicional.

En abril del años pasado, la jueza federal porteña María Romilda Servini había dictado la falta de mérito de Pérez Corradi en la causa en la que se investiga el triple crimen de General Rodríguez, en el que fueron asesinados Leopoldo Bina, Damián Ferrón y Sebastián Forza, ocurridos en agosto de 2008. En su resolución, la magistrada ordenó profundizar la investigación sobre contactos policiales de los condenados por ese caso: los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillacci.

Rodrigo Pozas Iturbe

Un hombre despiadado

Pozas Iturbe, abogado, de 45 años, fue detenido en abril de 2016 por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. Cayó en un departamento del barrio porteño de Palermo. Un mes antes había sido detenido Ezequiel Cettu, que en su momento había sido señalado por los investigadores del caso como uno de los presuntos organizadores de la banda.

En 2008, Pozas Iturbe había sido detenido por el caso de una cocina de droga en Ingeniero Maschwitz. En 2012 terminó absuelto por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 de San Martín en el juicio de “la ruta de la efedrina”. Su vinculación con la causa a la que la Corte Suprema de Justicia le puso hoy el punto final comenzó en junio de 2015 cuando la PSA detuvo en Ezeiza a cinco “mulas” que estaban por abordar el vuelo UX042 de Air Europa hacia España. Llevaban entre todos cuatro kilos de cocaína. Nunca antes se había dado un procedimiento con tal cantidad de traficantes en el mismo avión.

Comenzó entonces una investigación a cargo del juez Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico porteño, y la fiscal María Gabriela Ruiz Morales. En el curso de esa pesquisa se detectó una comunicación del mexicano con la madre de su hijo, que estaba en Ecuador: “En mi master plan estoy pensando en armar una estructura mucho más fuerte. Más gang, más tipo rusa-china. Y me he repetido hasta el cansancio que tengo que ser un absoluto hijo de puta. Golpear, amedrentar, ser cruel y despiadado. Técnica de terror... No hay otra, el miedo es lo único que puede, en su momento, meter orden en lo que quiero hacer. Yo quiero traer lo de Breaking Bad; acá es moda, no se consigue y es carísima”. Quería convertirse, copiando los métodos crueles y despiadados de Walter White/Heisenberg en la famosa serie norteamericana, en el “rey de la metanfetamina”.

En el dictamen donde pidió la detención de Pozas Iturbe, la fiscal Ruiz Morales sostuvo: “Se puede advertir claramente no solo la conducta criminal de corte mafioso [del mexicano], sino también su evidente intención de fabricar y comercializar drogas sintéticas (metanfetaminas) en la Argentina e inclusive enviarlas a Brasil [durante el Mundial de fútbol 2014], así como también a Uruguay y a Paraguay”.