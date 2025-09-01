Horror en Merlo: interceptaron a una joven cuando volvía de trabajar y la abusaron en un descampado

Una joven de 26 años denunció que el viernes por la noche fue abusada sexualmente por un hombre que la interceptó en una calle de un barrio del municipio bonaerense de Merlo, cuando ella regresaba de trabajar. “El tipo la abrazó y le dijo qué onda, ¿todo bien? Y entonces se la arrastró y se la llevó para el descampado“, contó la hermana de la víctima. El violento hecho provocó que este domingo un grupo de vecinos de la zona se manifestara para reclamar que el atacante sea encontrado.

En las últimas horas se difundieron imágenes de cámaras de seguridad barrio Nueva Esperanza en las que se observa al sospechoso caminando en aparente estado de ebriedad, tambaleándose en la esquina de Amado Nervo y Belén, poco antes de cruzarse con la joven, alrededor de las 20.30.

Merlo: denuncian que hay un abusador libre que este viernes atacó a una joven en un descampado

Según contó la familia al canal Crónica, la víctima alcanzó a llamar a su madre al ver al hombre, presintiendo que algo podía suceder. Durante la comunicación, el atacante la abrazó y ella alcanzó a decir que la estaban robando y que la llevaban hacia un campo.

“En el descampado, en el que no hay luz y está oscuro, él abusó de ella sexualmente y le rompió el jean. Y le dijo, antes de irse, ‘te pido perdón porque es la primera vez que hago esto’”, relató la familiar de la víctima.

De acuerdo al medio local Inforbano, la joven logró pedir ayuda tras el hecho y fue asistida por una pareja que pasaba por la zona hasta que llegó su madre. Luego fue trasladada al Hospital Héroes de Malvinas, donde recibió atención médica y contención psicológica, además de aplicársele los protocolos de profilaxis.

Vecinos del barrio Nueva Esperanza cortaron Echeverry y 25 de mayo pidiendo mas seguridad. "Anoche golpearon y abusaron de una chica. La tiraron en el campo atrás de la cancha de Santa Rosa. Le escribimos al intendente Menéndez y nos dijo que él no es responsable de la seguridad" pic.twitter.com/y24cfGoRpn — Merlo Real (@Merlo_Real) August 30, 2025

Debido al hecho, que ocurrió en un terreno baldío ubicado en las calles Gavilán y Del Campo, este domingo hubo una protesta aireada en el barrio Nueva Esperanza.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.° 1 de Morón, que dispuso peritajes y el secuestro de las prendas de la víctima para obtener rastros genéticos del agresor, quien aún permanece prófugo. Personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo, junto con la DDI, trabaja en su búsqueda.