Hugo Tomei interrumpió a Fernando Burlando cuando daba su alegato y tuvo que intervenir la jueza: “No conversen”

escuchar

“Llegaron a la casa, se sacaron fotos. Tres se cambian la ropa y ahí es el momento de las selfies. En ese instante, se sacan imágenes, y las imágenes son...”. Fernando Burlando llevaba adelante su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa este miércoles cuando fue interrumpido. Del otro lado de la sala del Tribunal N°1 de Dolores, el abogado defensor Hugo Tomei tomó la palabra y llamó la atención de todos.

“Doctor, disculpe, pido las disculpas del caso, porque está leyendo el memorial y preferiría que se ajuste al código del alegato, para que sea un poquito más fluido”, cuestionó Tomei, ante la sorpresa de Burlando, que llevaba más de una hora al frente de su alegato. Y continuó: “El código dice que no se lea; yo esperé mucho tiempo ya, tuve contemplación, sé que hay muchas fojas”.

Al escuchar esto, el abogado que representa a los padres de Báez Sosa le aclaró que era imposible no recurrir a la lectura al haber tantas fojas en el expediente. “Yo no voy a hacer lo mismo con usted, voy a estar esperando. La parte fluida era la inicial”, respondió Burlando. Fue ahí que la jueza María Claudia Castro intercedió para aclarar el conflicto: “No conversen. Apóyese en los memoriales. Me queda claro su planteo doctor, entiendo lo extenso del análisis de la prueba. Todos sabemos que no se puede leer, así que válgase de eso para mencionar fojas y demás, sígalo haciendo en ese sentido”.

La queja de Tomei hacia Burlando

Al escuchar esto, el representante de Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de Fernando, acotó: “Igual, ya casi terminaba e iba a leer una parte de la autopsia”. Ante lo que Tomei respondió: “Sí, la doctora lo autorizó”.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, según el artículo 368, durante la “Discusión final“ se establece que “terminada la recepción de las pruebas, el Presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, al Ministerio Público Fiscal, al particular damnificado, al civilmente demandado, al asegurador -si lo hubiere- y a los Defensores del imputado, para que en ese orden aleguen y formulen sus acusaciones, pretensiones y defensas. No podrán leerse memoriales. El Actor civil limitará su alegato a los puntos concernientes a la responsabilidad civil”.

Este jueves tendrá lugar el alegato de Hugo Tomei, representante de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa télam

Así las cosas, luego de 1 hora y 40 minutos de exposición, Burlando cerró su alegato. “Desde que asumimos la responsabilidad de asistir a la familia Báez Sosa, desde que empecé a ver los detalles y las circunstancias de este caso, no he podido despojarme de un sentimiento de abatimiento y desilusión”, subrayó el abogado. El pasaje más duro de su discurso fue cuando habló de “una faena; lo tomaron desprevenido y a traición”. “Es, en este estado, en el que el grupo de agresores continuó golpeando a Báez Sosa, de forma brutal, con inusitada violencia, sin detener su accionar en un plazo de entre 50 segundos y 1 minuto”, detalló.

El miércoles 25 de enero, comenzaron los alegatos por parte de la fiscalía, encabezada por Gustavo García y Juan Manuel Dávila y la querella, por Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola, que representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres del joven asesinado. Este jueves, llega el turno de la defensa a cargo de Hugo Tomei, representante de los ocho acusados de matar a Báez Sosa el 18 de enero a la salida del Boliche Le Birque, en Villa Gesell.

LA NACION