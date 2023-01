Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, a tres años del crimen: cómo afrontó el dolor y su pedido de Justicia

escuchar

El 18 de enero de 2020 tuvo lugar un crimen que impactó de lleno en la sociedad argentina. Un grupo de jóvenes atacó a Fernando Báez Sosa, de 18 años, a la salida de un boliche en Villa Gesell y lo mató a golpes. Desde hace días los ojos están puestos en lo que sucede en el tribunal N°1 de Dolores, donde se desarrolla el juicio contra los implicados a la espera de conocer cuál será el desenlace.

A la cabeza están Graciela Sosa y Silvano Báez, quienes sufrieron el dolor más grande que podría sentir un padre: la muerte de un hijo. Pero además de ellos hubo una persona a quien la vida le cambió por completo, Julieta Rossi, la novia de Fernando. Ellos se conocieron en el colegio y planeaban un futuro lleno de proyectos. Llevaban un año en pareja y acababan de comenzar la carrera de Derecho. Pero, de un minuto para el otro, todo cambió y a la joven le arrebataron a su amor.

Durante los últimos años, la joven participó de marchas en pedido de Justicia. Estaba citada a declarar en el juicio el 3 de enero, pero su padre Oscar Rossi tomó su lugar. “Julieta no está preparada emocionalmente para enfrentar el juicio, para afrontar lo que vivió el día del hecho”, afirmó y reveló cómo estuvo ella después del asesinato de su novio: “Mi hija estuvo un año recluida después del homicidio de Fernando. Es una persona muy buena, es extraordinaria. Estuvieron un año de novios. Habían empezado abogacía”.

Pasaron tres años desde la tragedia y nada fue fácil. Su padre contó que estuvo con tratamiento psicológico y que le costó salir de su casa. Pudo sobreponerse y hoy, a sus 21 años, gran parte de su día a día se centra en la que parecería ser su gran pasión: la danza. En su cuenta de Instagram, donde tiene más 216 mil seguidores, se describe como bailarina del músico ECKO y profesora.

Sus posteos de los últimos años se centraron en mostrar su trabajo como bailarina y en cómo usó el arte para salir adelante. Subió varios videos en clases de danza, presentaciones en el escenario de distintos shows, sesiones de fotos y premios. Además de varias fotos suyas y con sus amigas. El último posteo data del 27 de diciembre, y corresponde a un reel con una coreografía que hizo en una de sus clases, donde demostró su talento para bailar.

En su cuenta de Instagram, la joven de 21 años tiene algunos posteos dedicados a Fernando. Uno de ellos fue el 19 de agosto de 2019, y contó con dos fotos de ellos juntos y enamorados en la playa. “Te amo con todo mi corazoncito”, escribió y entre los comentarios se destacó la respuesta del joven: “Te amo hasta que ganemos algo en el casino”, junto al emoji de un corazón.

Ambos decidieron pasar la temporada de verano 2020 en la costa argentina, pero todo se derrumbó en la madrugada del 18 de enero. Ocho días después, Julieta hizo un emotivo posteo en Instagram para despedirse de su novio. Publicó varias imágenes y videos con algunos de sus momentos juntos, donde se los pudo ver divertidos y enamorados, en sus casas, también en el parque y en la playa.

“Nunca nos gustó cuando la gente se despedía por redes sociales mostrando lo mucho que quería y extrañaba a su ser querido, así que me limito a decir que mis cartas de amor van dirigidas al cielo, que es donde miro para encontrarte y contártelas, y que nuestros mejores y mayores recuerdos van a ser un secreto atesorado en mi memoria para siempre”, escribió Julieta.

“Agradezco haberte podido decir lo mucho que te ame, y lo que te voy a amar para toda la vida Fer. Nos volveremos a encontrar y todo va a ser como antes. Tu ‘compañera de aventuras’ Ju”, finalizó.

En abril de ese mismo año, hizo un último posteo dedicado a Fernando, una foto de ambos de espaldas en la playa y otra en un auto, junto a los emojis de un corazón blanco y una mariposa.

La joven no volvió a hacer posteos referidos a su novio en Instagram, pero el 18 de enero de 2023, día que se cumplió el tercer aniversario del asesinato de Báez Sosa, retuiteó un posteo de Twitter, en su cuenta que es privada, que decía: “El amor soy yo cuando sonrío frente al espejo y me gusta todo lo que veo. El amor soy yo cuando las ganas de rendirme son muy fuertes, pero me empujó a seguir. El amor soy yo cuando apuesto por mis sueños y no dudo de eso especial que tengo. El amor soy yo cuando me quiero, cuando me cuido, cuando comprendo que la vida es mucho más hermosa, sin tantos líos en la cabeza”.

