Incendio en un hotel familiar en Caballito: falleció un hombre de 30 años

Un hombre de 30 años y cinco personas tuvieron que ser asistidas este jueves luego de que se originara un incendio en un hotel familiar en el barrio porteño de Caballito, según informó el SAME y la Policía de la Ciudad.

El siniestro se produjo en un edificio de cuatro pisos sobre la avenida Avellaneda. Él fuego afectó la planta baja y primer piso.

Los servicios de emergencia desplegaron un operativo especial en la zona. Bomberos de la Ciudad se trasladaron hasta allí.

Incendio en Flores

El foco ígneo se desarrolló en una superficie de 1 por 1, por 1,50 metros de alto sobre prendas de vestir, que fue controlado con un extintor a base de PQS.

En el lugar, la guardia encontró al hombre de 30 años con bajos signos vitales y luego el SAME constató su fallecimiento. También fue asistido y trasladado un hombre al hospital Durand con diagnostico inhalación de humo.

Según fuentes del SAME, ocho móviles de emergencia acudieron a la zona. Otras cinco personas (cuatro hombres y una mujer) fueron atendidas en el lugar, aunque no fue necesario trasladarlos a centros hospitalarios.

Fugas de gas e incendio en Caballito

Una fuga de gas generó el miércoles un incendio -con llamas de hasta 12 metros- en Caballito. El hecho ocurrió cuando personal de la empresa Edesur trabajaba en la calle Riglos al 300 por una emergencia eléctrica y, durante los arreglos, se rompió un caño de Metrogas.

Un hombre de 54 años sufrió quemaduras severas en su rostro y el miembro superior izquierdo. Fue atendido por el personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) y trasladado al Hospital Durand.

El incendio ocurrió frente a un edificio que funciona como estacionamiento, donde se quemaron al menos tres vehículos. También se incineró la mampostería de la fachada de un inmueble debido a la radiación de las llamas.

La situación fue controlada recién pasadas las 21, cuando se prensaron sus dos extremos, y el fuego cesó. Por el episodio, nueve personas fueron evacuadas del edificio lindero.

Fuga de gas Caballito