Las fotos y los videos del incendio en un edificio en Retiro: humo y fuerte operativo

El siniestro ocurrió donde funciona una importante empresa de seguros; 200 personas fueron evacuadas

Incendio en la terraza del edificio Zurich
Este jueves por la mañana se generó un incendio en la terraza de un edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear y Cerrito, en el barrio porteño de Retiro, donde funciona la empresa de seguros Zurich.

En ese marco, y en medio del fuerte operativo que desplegaron los Bomberos para contener las llamas, testigos registraron imágenes y videos del episodio que dejó una gran columna de humo y la evacuación del inmueble.

Operativo del SAME por el incendio en Marcelo T. de Alvear y Cerrito
Incendio en Recoleta: 200 evacuados y una columna de humo negro en Marcelo T. de Alvear y Cerrito
Según pudo saber LA NACION, Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo para extinguir el incendio que se produjo en la torre de enfriamiento del edificio Zurich, en Cerrito y Marcelo T. de Alvear. El fuego se produjo en la terraza, sobre el piso 12 del edificio, que también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja, de acuerdo a fuentes oficiales.

Incendio en el edificio Zurich de Recoleta
Para antes de las 11, las autoridades ya habían extinguido el proceso con una línea de 45 milímetros, dejando sin efecto el traslado de otras unidades. En paralelo, todo el edificio —donde había 200 personas— fue evacuado con normalidad.

