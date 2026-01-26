Inhabilitan la licencia de conducir a una mujer de 78 años por maniobras peligrosas en una ruta serrana

Una mujer y un joven recibieron denuncias penales en Córdoba por conducción peligrosa. La adulta mayor, de 78 años, realizó maniobras indebidas en plena autopista mientras que el hombre quiso simular a un superhéroe a bordo de su moto. Por sus antecedentes, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la provincia inhabilitó la licencia de conducir de la mujer.

El primer caso ocurrió el 11 de enero sobre Ruta 34, en el camino de las Altas Cumbres, entre los kilómetros 77 y 87, en las proximidades de El Cóndor, según informó el ministerio de Seguridad cordobés. El manejo indebido quedó registrado por la cámara de un celular de una persona que se hallaba en el auto que venía detrás.

Así fue la maniobra peligrosa del Renault

En las imágenes se observa un Renault Koleos que transgrede la línea amarilla divisoria de la autopista, con la aparente intención de colocarse en el carril contrario para superar a un micro que tenía por delante en una zona de curvas. Una de las maniobras la intentó llevar a cabo en un giro y con vehículos que se acercaban rápidamente por el frente. El mismo movimiento lo intentó al menos una vez más, con el presunto objetivo de adelantar a un colectivo.

De acuerdo con el parte del Ministerio, la mujer que figura como titular del rodado, oriunda de San Luis, contaba con seis multas por infracciones en Córdoba, cinco de ellas “muy graves” por exceso de velocidad y luces. Por dicho motivo, se decretó la inhabilitación de su licencia de conducir y se realizó una denuncia penal contravencional en su contra por conducción peligrosa.

A su vez, la prohibición para manejar fue extendida a la provincia puntana y el trámite fue cargado en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y Educación Vial (Renat) para “su aplicación en todo el territorio nacional”.

“Con esta decisión estamos aplicando la figura de la reiterancia, recientemente introducida a partir de la modificación de la Ley Provincial de Tránsito”, indicó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, a través de un comunicado.

Asimismo, señaló que no tolerarán las “conductas temerarias al volante” al considerar que “ponen en riesgo la vida de propios y ajenos”. “Utilizaremos todos los medios que la ley nos habilite para perseguirlos y sancionarlos”, afirmó.

Por otro lado, el segundo caso ocurrió el 16 de enero, cuando un joven, también filmado con un celular de una persona que se encontraba en un vehículo que marchaba detrás, realizó maniobras peligrosas a bordo de una moto sobre la Ruta Nacional N°9, Autovía Córdoba Jesús María, entre los kilómetros 735 y 745.

La insólita maniobra de un joven al bordo de una moto

En el video se observa cómo en apenas unos segundos lleva sus piernas hacia atrás y coloca su brazo izquierdo en su espalda para quedar acostado sobre el rodado. Durante al menos un minuto solo manejó con su mano derecha, simulando a un superhéroe volando.

Sin embargo, al quedar identificada la patente, se emitieron multas para la titular del vehículo, una mujer mayor de edad, por “conducción sin casco” y “conducción peligrosa”, entre otras. Además, sobre el conductor se presentó una denuncia en sede penal contravencional.