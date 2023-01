Inseguridad en Montegrande: salía de su casa con su hija, le gatillaron dos veces al cuerpo y luego dispararon al aire

escuchar

Un hombre y su hija de 15 años sufrieron un violento hecho de inseguridad en la zona céntrica de Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría, cuando un grupo de delincuentes los abordó al salir de su casa; uno de los ladrones gatilló dos veces contra el padre sin que salieran las balas. Antes de darse a la fuga, apuntó al aire y disparó.

Ambas víctimas resultaron ilesas y tanto la familia como los vecinos del barrio denuncian la falta de seguridad y le piden a la intendencia y a la gobernación más recursos para la policía.

El intento de asalto ocurrió cerca de las 19 sobre la calle Herminio Constanzo al 900. De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de la familia, padre e hija salen de su casa. La joven sube a la camioneta y cuando se está por subir el padre, dos hombres que circulaban a bordo de un Volkswagen Gol de color negro le apuntaron al cuerpo.

Ola de robos en Monte Grande

Es entonces que el hombre atinó a correr, y tras él su hija. En ese momento el delincuente gatilla dos veces con la fortuna de que las balas no salen de la recámara. No obstante, luego gatilla nuevamente hacia el aire y sale el disparo.

“Esto es una zona liberada. Yo estaba adentro de la casa y vi como el delincuente le pedía las llaves del auto y le gatillaba dos veces a mi marido. Lo puedo contar pero ¿hasta cuándo tenemos que vivir así?”, contó a LN+, entre sollozos, Mariel, la esposa de quien junto a su hija, de 15 años, fue víctima del violento hecho.

Sobre ese día, contó que para salir a caminar, van en auto a otra zona de Esteban Echeverría, junto a su esposo, su hija mayor y su hija menor, de nueve años. Pero como la más pequeña se sentía mal, ella se quedó en la casa a su cuidado.

Mariel explicó que los asaltos son moneda corriente en la zona de Montegrande y que su familia, así como los vecinos, viven con miedo a salir a la calle.

“Ahora no podés salir en ningún horario, hacemos guardias entre vecinos porque no podemos salir. Tengo a mi hija con tratamiento psicológico porque hace unos años entraron en casa y nos tuvieron de rehenes”, contó Mariel.

Por otra parte, apuntó: “Tenemos un intendente que no hace nada por la zona, hay un solo móvil para todo Montegrande, lo que pedimos es más recursos para los policías, me da pena. El patrullero vino enseguida, pero nos dicen que no son suficientes para toda la delincuencia que hay. Vas a la comisaría a hacer una denuncia y ni siquiera tienen papel para imprimir”, dijo la mujer.

“Pagamos los impuestos, trabajamos, los delincuentes se sienten más libres que nosotros. Puedo contarlo porque esos dos tiros contra mi marido fallaron. Todo es un horror. Y responsabilizo al Presidente, la vicepresidenta, al Gobernador Axel Kicillof hasta al intendente [Fernando Gray], solo piden plata para hacer campaña y después no hacen nada por la seguridad de la gente”, dijo Mariel.

Además, aseguró que la mayoría de los vecinos han puesto cámaras en sus casas, así como sistemas de alarmas, y organizan grupos de WhatsApp para cuidarse entre ellos mismos. “No podemos estar así, los gobernantes son los que nos tienen que cuidar”, declaró.

Otro caso

En tanto, una vecina de Mariel, también habló con LN+ y relató que en la puerta de su casa, una amiga de ella sufrió un robo cuando estaba por tomarse un remise.

“El fin de semana, una amiga mía me vino a visitar y cuando se estaba yendo en un remise que habíamos pedido, se sube y se le cruza al chofer una moto con dos hombres. Le apuntan al hombre y lo bajan del auto, a ella también”, contó Miriam.

“Pedimos más recursos para la policía para que se prevengan los asaltos. Otro vecino, sufrió una entradera en su casa, le entraron por la puerta de atrás. Pasa algo todos los días”, explicó.

