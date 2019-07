Investigan a un abusador serial que atacó a ocho mujeres en Rosario

El sospechoso

ROSARIO. Un supuesto violador serial que cometió ocho ataques entre enero y julio de este año, fue identificado a través de un fotofit por las víctimas, que son mujeres jóvenes a las que el agresor sexual roba antes de abusar de ellas.

Luego de que el Ministerio de Seguridad difundiera cómo sería el rostro del supuesto violador se incrementó la cantidad de mujeres que contaron, varias de ellas en los medios de comunicación de la ciudad, alguna experiencia violenta con un hombre que responde a las características del supuesto agresor serial.

Fuentes de la Fiscalía de Rosario señalaron a LA NACIÓN que en ese organismo "hay ocho hechos confirmados en dos periodos, que van desde los meses enero a julio, de los cuales tres fueron con acceso" carnal, mientras que los demás fueron abuso simple.

Según los investigadores judiciales, "la mecánica se repite en los ocho hechos". Dos de ellos fueron en la calle y los restantes en comercios. "El modus operandi consta en ingresar al negocio ofrecer servicio de seguridad o presentar interés por algo en especial, luego se retira y en la gran mayoría de los casos realiza una segunda consulta, en la cual se acerca y aborda a las víctimas", revelaron desde la Fiscalía de Rosario.

Por la descripción física que las víctimas dieron en la Fiscalía de Rosario el atacante sería "una persona robusta, de 1,70 metros de altura aproximadamente, tez trigueña, de unos 25 y 30 años".

El miércoles pasado se conoció a través de los medios el caso de Sofía, una chica atacada por un sujeto que circulaba en moto y que ingresó a una librería de zona sur el 20 de mayo pasado.

La empleada, según reveló Canal 3 de Rosario, estaba sola atendiendo y el hombre entró al negocio para consultar por un disfraz para su hijo. Luego amagó con irse pero volvió a ingresar con la excusa de querer comprar también un gorro.

"Me amenazó con un arma, me puso de espaldas y me ató para sacar la plata", relato Sofía y luego aportó detalles del abuso sexual. Dijo que el hombre intentó sacarle la ropa y que comenzó a tocarla mientras ella pedía que se retire del lugar.

"Quedé en shock", dijo la joven y agregó que llamó a la comisaría que queda a unos pocos pasos pero no obtuvo una respuesta rápida. Su madre llegó primero al local para desatarla y asistirla.

En las redes sociales comenzaron a aparecer más casos de mujeres que dicen haber sido abusadas.

Jorgelina, una de las agredidas por el supuesto abusador publicó: "Yo lo pude resolver porque tengo 42 años y sé cómo sacarme un tipo de encima. Pero una piba de 19 o 20 años no lo puede hacer. Hablando con la familia de la chica me di cuenta que es la misma persona que me atacó. La misma. Y si alguien no lo detiene, si alguien no le pone freno, le va a seguir cagando la vida a otras mujeres".