Investigan la muerte de un músico de 36 años que falleció de un infarto poco después de una pelea

Facundo Pietropaolo, un músico de 36 años que se destacaba en la escena local de Hurlingham, murió el sábado pasado de un paro cardiorrespiratorio luego de ser parte de una pelea con un grupo de jóvenes. Sin embargo, su familia pide Justicia y asegura que al hombre lo mataron.

El hecho ocurrió el sábado 21 de enero alrededor de las cuatro de la madrugada sobre la calle Bizet al 3000, en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham.

Según publicó el medio Primera Plana, el resultado de la autopsia arrojó que Pietropaolo sufrió un “paro cardiorrespiratorio no traumático”, aunque aclararon que faltan estudios complementarios.

Hasta el momento, voceros del caso relataron que el cuerpo del músico “no presentaba ningún golpe” y que los testigos declararon que hubo un enfrentamiento verbal, pero que no llegaron a pelear. Si bien no está claro el motivo que provocó el cruce, se sabe que Pietropaolo se encontraba rodeado por tres jóvenes y una mujer al momento de desvanecerse sobre el asfalto. El joven murió antes de recibir asistencia.

Esta versión de los hechos es puesta en duda por la familia del músico. Su hermana Florencia Pietropaolo usó las redes sociales para difundir el caso y aclaró que la causa está en plena investigación. Según contó, la familia es representada por la abogada Patricia Danna.

En otro mensaje, que publicó en su cuenta de Facebook, escribió unas palabras dirigidas a su hermano: “Te amo para toda la vida, no voy a parar hasta que paguen los que te hicieron esto. Te juro hermano, que Lola nunca va estar sola. Y que siempre pero siempre le voy a hablar a tu ahijada de vos, de todo lo que la amas”.

El músico de 36 años tocaba el bajo en una banda local llamada “Krudo”, era padre de una hija y muy familiero, según trascendió.

También, algunos amigos de Pietropaolo pidieron Justicia en redes sociales porque están convencidos de que se trató de un crimen y exigen que se esclarezca. “No entiendo cómo pueden estar libres estos asesinos si ya están identificados. Tienen que pagar”, expresó uno de ellos. Y agregó: “A mi amigo lo mataron a golpes y lo dejaron tirado ¿Dónde está la Justicia? De vuelta me toca tan de cerca algo así. Cuando va ser el día que se levante el pueblo y pidamos cambio de leyes y no escuchar más lo mismo”.

En la misma línea, otro de ellos se mostró dolido y escribió una sentida reflexión: “¿Qué te hicieron hermanito? ¿Por qué la Justicia mira para otro lado? Por qué quieren ocultar lo que te hicieron? ¿Por qué creen tener impunidad, acaso es tan oscuro, son tan oscuros? Desde ahora y siempre vamos a pedir Justicia”..

Convocaron a una marcha para este sábado 28, a las 18, en la plaza John Ravenscroft de Hurlingham. “A la familia, amigos, vecinos y toda persona que pueda y quiera acompañar en este pedido de justicia, los esperamos con el alma y el corazón”, escribieron en la convocatoria.

