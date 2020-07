Ocurrió en el barrio Atalaya, mientras Telefe Notcias cubría la protesta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 21:46

Mientras los vecinos del barrio Atalaya, en Isidro Casanova, se reunían esta tarde para reclamar seguridad luego de reiteradas denuncias, a 100 metros de la marcha intentaron robarle a una mujer.

El hecho fue registrado por Telefe Noticias, cuando el noticiero cubría el reclamo y, mientras entrevistaban a algunas víctimas de robos, le llegó un mensaje a una mujer donde otra vecina le contaba que habían querido asaltarla a la vuelta del lugar donde se realizaba la protesta.

Inmediatamente, el móvil del canal se dirigió a la casa de la vecina para escuchar su testimonio. "Estoy bien. Volvía de la farmacia y vi cómo me seguía un carro. Me venían fichando", dijo.

Según detalló la mujer, un hombre alto, con tapabocas negro y bufanda gris se bajó del carro en el que se movilizaba junto a otras dos personas adultas y un menor y, enfrente de su casa, le pidió que "le de todo". "Le dije que no le iba a dar nada y apreté el botón antipánico de mi alarma. Se asustó, se sorprendió con mi reacción y se fue corriendo", agregó.

Minutos antes, en la marcha, otra vecina había denunciado que había un carro con tres hombres y un menor, aparentemente armados, que robaban en la zona. "Ya me habían advertido los vecinos de este famoso carro que cometía delitos", dijo la mujer.

"No soy de reaccionar, pero la misma impotencia y la injusticia te llevan a esto. Gracias a Dios el tipo no estaba armado ni me pasó nada. Ya llamé a la policía", contó.

Este viernes, los vecinos del barrio Atalaya expusieron su malestar por el aumento de la inseguridad con un pasacalle instalado en el cruce de las calles Albarracín y De las Casas, con una advertencia: "Rastrero, si venís al barrio a robar, olvidate, no llamamos a la policía, arreglamos nosotros".