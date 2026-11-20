Después de tres meses de debate, 20 audiencias y el paso de casi 40 testigos, este viernes se conocerá el veredicto en el juicio que afronta Cristian Álvarez Congiú, conocido como Pity Álvarez, por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano.

Según pudo saber LA NACION, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, dará a conocer su decisión en las primeras horas de la tarde. Pity Álvarez no estará en la sala: el tribunal no autorizó su traslado desde la clínica de rehabilitación en la que está internado de forma compulsiva.

El juicio comenzó el 10 de agosto y lo que inicialmente estaba previsto como un debate de 11 jornadas terminó extendiéndose al doble. Durante ese período declararon policías, médicos, peritos, vecinos, familiares de ambas partes y especialistas en salud mental, en un proceso que estuvo atravesado por constantes pedidos de suspensión, cambios en la defensa, discusiones sobre la capacidad o no del músico para afrontar el debate, un intento de fuga de un hospital, una entrevista televisiva con Moria Casán y distintos episodios que alteraron el cronograma.

Uno de los momentos que mayor repercusión generó ocurrió cuando Álvarez declaró ante los jueces, algo que inicialmente no estaba en los planes. Con su cronológico y detallado relato de más de cuatro horas, en donde describió con lujo de detalles su versión de los hechos, la tarde del 2 de noviembre, el Pity echó por tierra todos los planteos relacionados con su falta de capacidad de comprender por qué se lo estaba juzgando.

Pity Álvarez declaró durante más de cuatro horas ante el Tribunal que lo juzga

No solo pidió perdón. Aseguró que estaba profundamente arrepentido de lo que hizo - “¡¿Cómo no voy a estar arrepentido?! No me reconozco haciendo eso porque sé la clase de persona que soy" , le respondió a su abogado- y sostuvo que “más allá de la decisión que tome el tribunal”, a él le “gustaría ayudar económicamente a la familia” de la víctima, aunque aclaró: “La manera que tengo de ayudarlos es haciendo mi arte y haciendo shows y tocando mi música”.

La oferta fue, como mínimo, compleja: esa retribución solo sería posible si el tribunal no lo condenara por homicidio simple, cuya pena va de 8 a 25 años de prisión. Si va a la cárcel, no habrá recitales; sin recitales no habrá asistencia.

También hizo referencias a la víctima que generaron controversia. “No crean que era un corderito”, expresó en una de las frases que marcaron aquella audiencia. Y también lamentó que “un gil de mierda” se haya cruzado en su vida para hacer que terminara en el banquillo.

En medio del juicio en donde es interpelado por el asesinato de Cristian Díaz, el Pity Álvarez fue a La Carbonera a ver el recital de Los Funky Torinos Gentileza René Lanzeni

Pero hubo más. Porque cuando volvió a la clínica psiquiátrica a la que había sido enviado por decisión judicial, le realizaron un análisis que confirmó que el músico había consumido cocaína en algún momento de esa jornada, lo que abrió una nueva controversia en torno a su situación.

También hubo jornadas en las que el músico permaneció dormido durante las audiencias, mientras se desarrollaban los testimonios, y el primer día incluso se escucharon sus ronquidos.

El proceso tuvo como eje determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. La acusación sostiene que Álvarez disparó contra la víctima y la mató de cuatro tiros. La defensa, en cambio, planteó que el cantante actuó en legítima defensa.

El fiscal Sandro Abraldes fue implacable en su alegato: "Álvarez jugó a ser Dios" Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Tres pedidos y posiciones enfrentadas

El miércoles 11 de noviembre, el fiscal Sandro Abraldes presentó su alegato y solicitó una condena de 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su exposición rechazó que el músico hubiera actuado para defenderse y sostuvo que comprendía la criminalidad de sus actos al momento del ataque.

El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que Álvarez sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica en una clínica de Castelar. Eso recién podría ocurrir en febrero, en caso de que haya un fallo condenatorio, debido a que la Justicia determinó que la internación del músico sea de 90 días.

En su alegato, reconstruyó la secuencia del crimen, cuestionó la versión del acusado y sostuvo que había utilizado el arma con intención de matar. “Álvarez jugó a ser Dios, salió armado y decidió que Cristian Díaz debía morir”, concluyó.

Fernando Burlando representa junto a su equipo a los querellantes Fabián Marelli

La querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó una pena de 11 años y dos meses de prisión. Además, solicitó que, en caso de una condena, el músico pueda cumplirla bajo la modalidad de arresto domiciliario y con “salidas laborales”. Eso, de alguna manera, acercaría a Pity a contar con la posibilidad de dar nuevos recitales.

El viernes 13 de noviembre llegó el turno de la defensa. Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostuvieron que el cantante había actuado en legítima defensa y solicitaron su absolución. Como alternativa, plantearon que, si el tribunal no aceptaba ese argumento, se considerara la figura de exceso en la legítima defensa, que contempla una escala punitiva menor.

La defensa también cuestionó aspectos de los peritajes médicos y volvió a plantear objeciones vinculadas a las condiciones en las que se desarrolló el proceso. En ese contexto, los letrados formularon reservas y cuestionamientos sobre la validez del debate, aunque no volverán a plantear la nulidad, bajo el argumento de que, en esta etapa, ya lo hicieron, sin éxito.

Pity Álvarez junto a su vecino Cristian Díaz, a quien mató de cuatro balazos en julio de 2018

El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Álvarez disparó contra Díaz y continuó con otros tres tiros sobre su cuerpo cuando la víctima ya estaba en el suelo. Para respaldar esa reconstrucción, el fiscal presentó testimonios, informes periciales y material audiovisual.

Uno de los puntos discutidos fue si el músico había sido agredido o acorralado antes de disparar. La defensa sostuvo que Díaz le impidió retirarse del lugar y que el cantante reaccionó ante una agresión ilegítima . La Fiscalía rechazó esa interpretación y consideró que las pruebas reunidas no justificaban el uso del arma.

También se debatieron los antecedentes de consumo problemático de sustancias de Álvarez y su estado de salud mental, aspectos que tuvieron un lugar central durante las audiencias y en las evaluaciones incorporadas al expediente.

El veredicto se conocerá esta tarde y pondrá fin a un juicio que comenzó más de ocho años después del crimen y que, por la repercusión pública del acusado y las circunstancias que rodearon el debate, concentró atención mediática durante sus tres meses de desarrollo.

Del otro lado del estrado, una familia aguarda. Jacqueline Guzzardi, que considera a Cristian Maximiliano Díaz como su padre y presenció todas las audiencias junto a Marita, hermana de la víctima, fue contundente ante el Tribunal: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.