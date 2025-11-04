Juicio en Chaco: qué dicen los mensajes de WhatsApp de Cecilia Strzyzowski

Una perita informática expuso este lunes en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski el contenido de las comunicaciones que la víctima mantuvo con César Sena. Durante su declaración en Resistencia, la ingeniera en sistemas Carolina Pasarelo detalló los patrones de violencia y el temor que surgían de los mensajes de WhatsApp, así como las conversaciones sobre un divorcio solicitado un día después del casamiento.

Qué revelan las conversaciones de la pareja

Los intercambios analizados en el juicio muestran un punto de inflexión en la relación tras un episodio de violencia. Cecilia le escribió a César Sena su deseo de recuperar la tranquilidad. “Quiero volver a no tener miedo a estar a solas con vos”, le manifestó. El mensaje fue posterior a una discusión en la que Sena, para evitar que ella descendiera de una camioneta, la introdujo a la fuerza y le aplicó una toma de sumisión conocida como “guillotina”.

La pareja se casó el 16 de septiembre de 2022 y él le solicitó el divorcio un día después

“Quisiera prometerte que no ocurrirá otra vez, pero miento tanto que mi palabra no vale”, contestó Sena. En otro pasaje, añadió: “Debo decir que me contengo muchas cosas. Creí que no iba a explotar”.

Cecilia expresó su angustia y el impacto del suceso. Le contó que la escena se repetía en su mente cuando cerraba los ojos y le advirtió sobre las posibles consecuencias. “Esto puede ser algo de una sola vez y que no vuelva a pasar o puede ser el inicio de un ciclo de abuso”, le planteó, al tiempo que le solicitó un mayor compromiso con su terapia. El miedo se volvió un tema recurrente en sus mensajes. “Cada vez que discutamos me va a volver el miedo”, le anticipó. También le comunicó su intención de aprender a defenderse para sentirse más segura.

"Quisiera prometerte que no ocurrirá otra vez, pero miento tanto que mi palabra no vale", afirmó Sena Camilo del Monte

El casamiento y el pedido de divorcio

La pareja contrajo matrimonio el 16 de septiembre de 2022. Apenas un día después, César Sena le solicitó el divorcio y argumentó que la unión generó “problemas legales” a sus padres y que, por cuestiones de herencia, “le quitaron todo”. La reacción de Cecilia fue de sorpresa. “Amor, me tendrías que haber dicho esto antes de casarnos”, le respondió.

El testimonio de Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski

Sena insistió en su voluntad de continuar la relación pese a las presiones familiares. “No quiero terminar mi relación con vos, aunque me ofrezcan todo lo que me ofrecieron”, escribió. Más adelante, le mencionó que su madre, Marcela Acuña, sugirió la posibilidad de firmar un acta acuerdo para formalizar la separación. Cecilia cuestionó el nuevo estatus que tendría. “¿O sea, voy a ser tu amante, por cuánto? Nos casamos de nuevo cuando a tu vieja le pinte. ¿Qué vas a hacer? ¿Te devuelvo el anillo?”, preguntó.

La madre de Sena, Marcela Acuña, sugirió firmar un acta acuerdo para formalizar la separación

En un mensaje de audio, Sena detalló que “el trato era interesante”. Sus padres le otorgarían todas las “libertades que quisiera”, incluido el permiso para que Cecilia lo visitara los sábados y domingos. Además, prometió que “van a ayudar a mantenerte”. Cecilia lamentó la falta de comunicación en la toma de decisiones. “Vos tomás las decisiones siempre solo. Por eso, sin haber tenido noche de bodas, me pedís el divorcio. Yo jamás lo aceptaría y vos lo consideraste”, sentenció.

Una firma bajo sospecha

Cuatro días después de la boda, la pareja presentó una solicitud conjunta de divorcio. La sentencia se firmó el 21 de diciembre de 2022, pero varios testigos declararon en el juicio que Cecilia nunca comentó que estaba divorciada. El análisis del acta de divorcio introdujo una nueva irregularidad en la investigación.

Un peritaje determinó que la firma en el documento no coincidía con la de Cecilia. La fiscal de Investigaciones N.º 2, Ana González de Pacce, confirmó a LA NACION que la causa por esta presunta falsificación está en curso y que “se mandó a peritar”.

Un peritaje determinó que la firma en el acta de divorcio no coincidía con la de Cecilia Pablo Caprarulo

La víctima también compartió su angustia con su amigo Ronan Amarilla. Le relató el episodio de la “guillotina” y su temor. “Me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo”, escribió. En esa misma conversación, expuso su sensación de dependencia total. “Si él se va, me quedo sin nada; todo, incluso mi trabajo, depende de él. No solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Lucila Marin.