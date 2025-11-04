Juicio en Chaco: los mensajes de WhatsApp de Cecilia que anticiparon el final de su historia con César Sena

“Quiero volver a no tener miedo a estar a solas con vos”, le dijo Cecilia a César. Fue después de que durante una discusión, cuando quiso bajarse de la camioneta César la metió de nuevo a la fuerza y le hizo una guillotina.

“Quisiera prometerte que no ocurrirá otra vez, pero miento tanto que mi palabra no vale”, respondió él. Y siguió. “Debo decir que me contengo muchas cosas. Creí que no iba a explotar”.

Cuando conoció a Cecilia, por Tinder, se presentaba como Alejandro -su tercer nombre- y decía ser un arquitecto de 27 años. Algunos creían que estudiaba medicina y en su Facebook decía que estaba cursando ingeniería. Tenía 17 y nunca terminó el colegio.

Diciembre de 2022: César Sena, en su cumpleaños 19, con Cecilia Strzyzowski

“No siento que haya sido yo”, le decía César, mientras ella le contaba que no podía olvidar el episodio y se le repetía cuando cerraba los ojos. “Esto puede ser algo de una sola vez y que no vuelva a pasar o puede ser el inicio de un ciclo de abuso”, le advirtió ella, mientras le pedía que se comprometiera más con su terapia.

“Cada vez que discutamos me va a volver el miedo”, le planteó Cecilia y agregó: “Quiero aprender a defender para estar más segura”.

Los chats se revelaron en la jornada de ayer del juicio, durante la declaración de Carolina Pasarelo, ingeniera en sistemas que fue la encargada de peritar el teléfono celular de Cecilia. Explicó cómo analizó conversaciones para detectar patrones y palabras asociadas a la violencia de género.

Cecilia también le había relatado ese episodio a su amigo Ronan Amarilla. “Me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo”, escribió.

Y ahondó: “Se arruinó todo, todooo, y ahora no sé qué hacer. Siento que desperdicié casi dos años de mi vida, que todo daba vueltas alrededor de él. No me di cuenta de que dependo tanto de él hasta hoy. Si él se va, me quedo sin nada; todo, incluso mi trabajo, depende de él. No solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos. Pero si me quedo puede volver a pasar lo de hoy, y tengo miedo de que vuelva a pasar”.

“Claramente se ve un tipo de relación y después del divorcio cambia todo. Hay un hecho de violencia y un viaje a Ushuaia por el que ella se muestra claramente interesada, pero le generaba miedo”, analizó ayer Pasarelo.

El pedido de divorcio

César y Cecilia se casaron el 16 de septiembre de 2022. Un día después, él le pidió el divorcio. Le dijo que el casamiento había traído “problemas legales” a sus padres y que “le quitaron todo” por una cuestión de herencia. “Amor, me tendrías que haber dicho esto antes de casarnos”, le respondió Cecilia. “No quiero terminar mi relación con vos aunque me ofrezcan todo lo que me ofrecieron”, insistió él.

Cecilia Strzyzowski y César Sena, detenido bajo sospecha de asesinarla

“Vos tenías un futuro de lujos y grandezas. Y yo solo soy una carga. Tu sueño es ser rico y poderoso, y yo solo te traigo crotera. Ni siquiera consigo un trabajo”, le escribió en otro mensaje.

Más tarde, César le contó que, según su madre, Marcela Acuña, podían hacer un acta acuerdo. “O sea, voy a ser tu amante, ¿por cuánto? Nos casamos de nuevo cuando a tu vieja le pinte. ¿Qué vas a hacer? ¿Te devuelvo el anillo?”, le preguntaba Cecilia.

En un audio, él explicaba que “el trato era interesante” porque sus padres le darían todos las “libertades que quisiera”, lo que incluía el permiso para invitar a su casa a Cecilia sábados y domingos. “Van a ayudar a mantenerte”, prometió.

“Vos tomás las decisiones siempre solo. Por eso, sin haber tenido noche de bodas, me pedís el divorcio. Yo jamás lo aceptaría y vos lo consideraste”, escribió Cecilia. E insistió: “Yo me casé pensando que estaba todo bien. Menos pensé un día después de casarnos es que me divorciaría”, insistió.

Cecilia Strzyzowski y César Sena

Cuatro días después del casamiento, presentaron una solicitud conjunta de divorcio. La sentencia se firmó el 21 de diciembre de 2022. Según varios testigos, Cecilia nunca mencionó estar divorciada.

En la investigación se analizó el acta: un peritaje determinó que la firma no coincidía con la de Cecilia. La causa quedó a cargo de la fiscal de Investigaciones N.º 2, Ana González de Pacce, quien confirmó a LA NACION: “Se mandó a peritar”.

Según Pasarelo, es posible ver cómo cambiaron las conversaciones de la pareja después de ese episodio. “Era de lo único que estaba segura en mi vida”, le escribió Cecilia a César días después.

También se mostraron más chats que revelaban el vínculo tenso entre Cecilia y su suegra, Acuña. La defensa buscó poner en duda la selección del material exhibido por el Ministerio Público Fiscal y presentó una carta que Cecilia había escrito a su suegra, en la que le decía: “Firmé el divorcio y sentí que se me rompía el pecho”, decía ahí.

En los chats de la pareja revelados ayer, volvió a mencionarse el viaje a Ushuaia que Cecilia creyó que emprendería la última vez que salió de su casa. Pedía detalles y le decía a César: “Sería la decisión más importante de mi vida, pero también la más peligrosa”.