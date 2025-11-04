Habló el hermano de la mujer que murió junto a su marido en el trágico choque: “El conductor ya tenía antecedentes”

Un matrimonio murió y sus tres hijos quedaron internados el viernes por la noche luego de que el conductor de una camioneta 4x4 Volkswagen Amarok los impactara a 160 km/h en el municipio bonaerense de José C. Paz. Jonathan, hermano de Eliana, la mamá de los menores que falleció tras el choque, dialogó con LN+ y brindó detalles de la investigación.

“Tengo entendido que el imputado venía a 160 km/h. La Ruta 197 es muy transitada, pero la máxima es 60 km/h por las paradas de colectivos y los colegios", explicó el hombre.

Y añadió, en la misma línea: “Este chico ya tenía antecedentes, andaba a alta velocidad por todos lados. No sabemos si estaba alcoholizado, algunos dicen que sí y otros que no -versión que ya se confirmó-”.

Fuentes judiciales y policiales indicaron que Carballo había consumido alcohol antes de conducir. El test realizado en el lugar arrojó 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esto supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero.

Accidente fatal en Jose C. Paz

Cómo era la familia que se destruyó tras el choque

Consultado acerca de cómo era la familia que viajaba a bordo de una Renault 12 cuando sufrió el impacto de la 4x4 Volkswagen Amarok, Jonathan precisó: “Estaban juntos hace más de 15 años, casados”.

“Mis sobrinos están bien -sumó-. Tuvieron un espacio donde pudieron ver los cuerpos de los padres. Fue un momento muy duro para ellos”, contó, visiblemente conmovido por la situación.

Sobre este punto, subrayó: “Yo les dije que los voy a cuidar, voy a estar en todo lo que necesiten, voy a hacer de papá, de tío, de amigo, de lo que necesiten. Igual, sé que no puedo cubrir la falta de los padres”.

Testimonio de Jonathan, el hermano de la victima

“Hace 20 minutos me dieron el parte de mi ahijada Sol. La bañaron y la volvieron a sedar”, afirmó, sobre la mayor de los hermanos, de 14 años, que se encuentra en grave estado. Y agregó: “Tiene muy buena atención en el Garrahan. Nos vamos turnando, hay mucho por hacer y tratamos de repartirnos la responsabilidad”.

Al final de la entrevista, el hombre insistió: “Necesitamos ayuda, que la Justicia tome conocimiento de esto, si bien lo ha tomado y han hecho buen trabajo”, al tiempo que remarcó que el municipio les brindó ayuda psicológica a los familiares de las víctimas.

Quién es el conductor que manejaba alcoholizado

Detrás del volante de la Amarok estaba Michael Carballo, un joven de 18 años, hijo del dueño de Tornado, un boliche muy conocido en la zona.

Michael Carballo tiene 18 años

