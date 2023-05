Justicia por mano propia: un comerciante golpeó a un hombre con un rebenque porque le había robado

escuchar

Una fuerte golpiza a un presunto delincuente fue filmada en las últimas horas en Del Viso, en el municipio bonaerense de Pilar. “¿Cuánto hace que me estás robando?”, gritaba el dueño de un vivero mientras le daba rebencazos a un hombre que estaba tirado en el piso y que pedía que dejara de azotarlo.

“Me vas a decir todos los invernaderos que me robaron. Los riegos, las canillas. ¡Todo me vas a devolver!”, le exigía el comerciante entre golpe y golpe y mientras lo mantenía inmóvil entre sus piernas. En las imágenes tomadas por uno de los testigos que presenciaban la agresión, y que no hacían nada por detenerla, se oye al delincuente suplicarle al comerciante que deje de pegarle.

Un comerciante golpeó a un hombre con un rebenque porque le había robado

Según el medio local Pilar a Diario, el vendedor tendría un vivero en José C. Paz y logró atrapar al hombre tras una persecución. “¡No te quiero escuchar llorar, quedate callado! ¿Vos me decís cruel a mí?”, le reclamaba el vendedor mientras golpeaba su rebenque contra el cuerpo del sospechoso en el cruce de las rutas provinciales 8 y 26, en Del Viso.

El hecho tuvo lugar hasta que llegó la Policía y se llevó detenido al hombre a la comisaría de la zona, agregaron los medios locales.

Otro caso de justicia por mano propia

Horas atrás, en el municipio bonaerense de José C. Paz tuvo lugar un hecho con similares características violentas. Un delincuente de 19 años fue golpeado por la víctima de un robo que decidió perseguirlo durante nueve cuadras para recuperar la bicicleta que el ladrón le había sustraído.

Así arrojaron al delincuente al tacho de basura

Una vez que el hombre alcanzó al asaltante le propinó una golpiza y lo arrojó con vehemencia en un canasto de la basura de la vía pública. El atacante le propinó múltiples puñetazos en la cara y el pecho al ladrón, que sufrió fracturas en su brazo, en una mano y en la nariz.

LA NACION