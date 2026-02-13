Juzgan a Felipe Pettinato por haber incendiado su departamento y provocado la muerte de un médico

En diez días, Felipe Pettinato, uno de los hijos del músico y conductor de TV Roberto Pettinato, comenzará a ser juzgado por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Está acusado de haber incendiado su departamento de Palermo y haber provocado el fallecimiento de su amigo Melchor Rodrigo, un reconocido médico neurólogo.

El debate, que comenzará el 23 de este mes, estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°14. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Fernando Klappenbach y el auxiliar fiscal Francisco Figueroa.

El delito por el que llega a juicio Pettinato, de 32 años, tiene previsto una pena de entre ocho y 20 años de cárcel, de acuerdo con el artículo 186 inciso 5 del Código Penal. La familia de Rodrigo se presentó como parte querellante.

En principio, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle tienen previstas seis audiencias. La última está fijada para el 30 de marzo.

El incendió ocurrió el 16 de mayo de 2022 en eldepartamento 22F del edificio de Aguilar 2390, casi Cabildo, en Belgrano.

A Pettinato se le imputa haber iniciado ese incendio dentro del departamento, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, a partir del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Martín Mainardi.

El departamento de Felipe Petinatto después del incendio

El incendio comenzó cerca de la medianoche. “Aunque no existen dudas de que [Pettinato] clamó insistentemente que ayudaran a su amigo, debemos concluir que no existe ninguna evidencia que indique que haya hecho algo al inicio del fuego, para intentar rescatar a Rodrigo de un incendio que él mismo generó” , sostuvo el fiscal Mainardi en octubre de 2023 cuando presentó el dictamen por el que imputó al hijo del músico.

Cuarenta y ocho después del incendio, los peritajes determinaron que el fuego se habría iniciado con un “elemento ígneo”, como puede ser un encendedor, un fósforo o pedazos de papel previamente acondicionados para ser encendidos, “cuyo potencial térmico fue transmitido a elementos con capacidad de arder”.

Como se dijo, Pettinato vivía en el departamento F del piso 22 de un edificio situado en Aguilar 2390, en Palermo. Según las pruebas reunidas en el expediente, Rodrigo llegó al inmueble en horas de la mañana del 16 de mayo de 2022.

“[el neurólogo] Permaneció durante casi todo el día e incluso brindó una conferencia al exterior a través de medios remotos. De hecho, por la tarde, se comunicó telefónicamente con su madre y le dijo que la exposición había salido bien. Más cerca de la noche, el padre de Rodrigo llamó a su hijo para decirle que lo esperaban y le respondió que llegaría a su casa dentro de una hora”, según informó en su momento www.fiscales.gob.ar.

El edificio de Aguilar 2390 Hernán Zenteno - LA NACION

El incendió comenzó a las 23.30. “Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo. Un vecino intentó apagar el fuego, pero fue relevado por personal de bomberos del Destacamento Palermo, que llegó al lugar alertado por otros habitantes del edificio y personal de la Comisaría Vecinal 14 B que fue desplazada al lugar. Tras apagar el fuego, los bomberos advirtieron que, en el living del departamento de Pettinato, yacía el cuerpo sin vida de una persona, que presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas”, se agregó en la página web de noticias del Ministerio Público Fiscal.

La autopsia hecha por el Cuerpo Médico Forense determinó que la causa fue producto de “quemaduras críticas del 90 por ciento de la superficie corporal” y por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. Rodrigo padecía una cardiopatía.

“En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal detalló que la investigación se profundizará en torno a la falsificación de recetas por parte de Pettinato con las que adquiría medicamentos. Para ello, habría utilizado recetarios de una clínica y el sello de un exmédico suyo y luego habría completado la prescripción con su firma. También podría haber usado el sello de Rodrigo y sus recetarios, los cuales completaba y falsificaba su firma. La hipótesis surge del hallazgo dentro de la vivienda de recetas en blanco y sellos en la habitación”, se explicó en el citado sitio de noticias.