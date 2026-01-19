La caída de “Canchín”, el último prófugo de un homicidio en San Isidro protagonizado por una temible banda

Sus cómplices, integrantes de la temible banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaba salvajemente y hasta torturaba a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, ya habían sido detenidos. Él había logrado mantenerse prófugo, alejado de los radares de los investigadores. Pero finalmente, Francisco Lugo Bernanl, apodado Chanchín y de 18 años, fue capturado. Lo buscaban por su presunta participación en el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga, crimen ocurrido el 25 de octubre pasado.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. Chanchín fue detenido el sábado pasado en un pasillo de la villa La Cava, en Beccar, en San Isidro, lugar donde “nació” la banda del Millón, por detectives de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge.

“Se saturó la villa La Cava y se pudo dar con el sospechoso. El operativo fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad bonaerense con el objetivo de desalentar los delitos dentro y fuera del citado barrio de emergencia”, dijo un jefe policial que participa de la investigación que puso tras las rejas a la mayoría de los integrantes de la banda del Millón.

El video que comprueba la inteligencia previa que hace la banda del Millón

Rodríguez Iturriaga fue asesinada el 25 de octubre pasado en su casa situada en Justo José de Urquiza al 1100, en Acassuso, en San Isidro.

Según la autopsia, la víctima presentaba “múltiples lesiones contusas y hematomas en el rostro”, una “lesión cortante con edema en párpado superior derecho” y “hematomas en los pómulos”. Rodríguez Iturriaga falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

En la casa de la víctima irrumpieron cuatro delincuentes, dos de ellos menores de edad. Ingresaron en la propiedad después de escalar un paredón. Rodríguez Iturriaga fue maniatada con sus prendas de vestir.

María Susana Rodríguez Iturriaga, la víctima Gentileza: Inforbano

El plan criminal, según informaron en su momento fuentes judiciales, habría sido planificado y ordenado por uno de los principales cabecillas de la banda del Millón, Thiago Sandoval, alias Polli y de 18 años, desde un “centro de contención de menores adultos” de Virrey del Pino, en La Matanza, donde cumplía una pena de diez años de cárcel por su participación en el homicidio de Jorge Enrique De Marco, asesinado a golpes durante un robo en su casa de Las Lomas, en San Isidro en marzo de 2024. Se trató del crimen con el que se dio a conocer la organización criminal. Polli Sandoval era menor de edad cuando ocurrió el asesinato.

“Hay pruebas de que Polli Sandoval, desde su lugar de detención, estuvo detrás del robo que terminó con el asesinato. Planificó todo. Primero mandó a una de las células en la que está dividida la banda a hacer inteligencia previa. Hizo filmar un video para asegurarse de que se cumpla su encargo y la grabación se la habría enviado a otra célula de la organización, que fue la encargada de concretar el plan criminal. Las distintas células no se conocerían entre sí”, dijo un detective que participa de la investigación.

La filmación de la secuencia de la inteligencia previa, en la que se ve parte de la casa de la víctima y donde se observa cómo uno de los ladrones abre una puerta ventana que da al jardín de la propiedad, habría sido filmada entre la 12 y las 16. El robo y homicidio ocurrió esa misma noche. Rodríguez Iturriaga fue salvajemente golpeada.

“Una vez que la víctima estaba indefensa, le provocaron múltiples lesiones de gravedad, produciendo luego el deceso. Todo ello para facilitar, consumar y asegurar la impunidad del robo que protagonizaron, en el que se dieron a la fuga en poder de al menos $500.000, adornos de valor, relojes y alhajas”, sostuvo Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, al solicitarle, en su momento, a la jueza de Garantías de Andrea Rodríguez Mentasty la detención de Polli Sandoval, que fue trasladado a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El día del homicidio de Rodríguez Iturriaga, los integrantes de la banda del Millón se enviaron numerosos mensajes por WhatsApp con anterioridad y posteridad al crimen.

“La vieja capaz murió”, “No se movía”, “La quedó”, fue una serie de chats que recibió Polli Sandoval de parte de Ramiro Emiliano Julio, de 20 años, uno de los primeros detenidos después del crimen.

Además, ese sábado 25 de octubre pasado, antes del robo que terminó en el homicidio de Rodríguez Iturriaga, Polli Sandoval y Julio tuvieron un intercambio de mensajes donde el sindicado líder de la gavilla le hizo una serie de indicaciones a su interlocutor: “Mirá el video hasta lo último, que se vean los ventanales. Para mí tenés que llevar criquet”, escribió Polli Sandoval a las 18.40.

Se refería a un video de la casa de la víctima que había filmado una “célula” de la banda ese mismo día, pero al mediodía, para conocer por dónde convenía ingresar en la propiedad para ejecutar el plan criminal.

Pocos días después del homicidio de Rodríguez Iturriaga cayeron los primeros dos sospechosos, Julio y un cómplice. Después, el fiscal Ferrari acusó también el homicidio a Polli Sandoval y en diciembre pasado también fue detenido su tío, Santiago Paz, apodado Milanesa y de 23 años.

Ahora, con la detención de Chanchín, no quedan prófugos, dijo una fuente que participa de la investigación del homicidio de Rodríguez Iturriaga.