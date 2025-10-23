En vivo, apareció Lourdes: qué pasó con la excantante de Bandana
La artista publicó una historia en su cuenta de Instagram para confirmar que está bien y desmentir a su mamá; “Estoy perfecta, con gripe desde el lunes”, dijo; la mujer había radicado el martes una denuncia, en una comisaría porteña, porque no tenía contacto con ella desde hacía tres semanas
El mensaje de Lourdes
“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero. “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, en el video que registra su disfonía.
Apareció Lourdes Férnandez
La cantante subió un video en su cuenta de Instagram luego de que su madre le dijera a la Policía que desde el 4 de octubre no tenía contacto con ella. “Estoy perfecta”, dijo tras confirmar que está bien.
El show previsto del regreso de Bandana
En diálogo con este medio, la producción que prepara el show de regreso de Bandana, que tiene fecha para el 23 de noviembre, aseguró estar en contacto cotidiano con la cantante. “Estamos en contacto con Lourdes, tanto la producción como el resto de la banda, organizando días de ensayo, fotos y todo”, detallaron.
Llamativos mensajes en su cuenta de Instagram
A pesar de la denuncia y el temor que generó en su entorno, Lourdes de Bandana mantuvo su perfil activo en Instagram durante los últimos días.
El pasado domingo celebró el Día de la Madre con una foto junto a su progenitora y, en las últimas horas, subió dos posteos referidos a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, quien recibió a la policía y aseguró que ella no vivía más con él.
Despliegue policial en la casa de la exBandana
Situaciones de violencia de género
Según pudo saber LA NACION, cuando fue a la comisaría la mamá de la exBandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su pareja.
Qué decidieron las autoridades
Las autoridades todavía no pueden encontrarla. Entonces, de momento la magistratura ordenó implantar una consigna en el lugar y se inició una averiguación de paradero.
Operativo en la casa
Personal de la comisaría se dirigió al domicilio de la cantante, en el mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.
Detalles de la denuncia
La mujer se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.
La denuncia de la desaparición
La madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida sobre todo por su paso por el grupo Bandana, radicó una denuncia para que las autoridades la ayuden a dar con la artista, con la que aseguró no tener contacto desde hace tres semanas. Dijo en sede policial que su hija había pasado por situaciones de violencia de género.
