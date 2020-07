Verónica Fernández, Salvador y Adrián Albanese, poco antes del brutal homicidio

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2020 • 16:10

Hace un año, el Día del Amigo, su esposo, Adrián Albanese fue asesinado a sangre fría durante un robo en su pizzería de Banfield, Lomas de Zamora. El hijo de ambos, Salvador, tenía apenas cuatro meses. Hoy, 365 días después, su esposa, Verónica Fernández, sigue su lucha por obtener Justicia, pero está desesperada: es que el presunto autor material del homicidio está prófugo desde mayo pasado, cuando se escapó del centro de menores donde estaba detenido. La viuda, de 39 años, está devastada.

"Siento impotencia. La realidad es que hay noches que tengo ataques de pánico y ansiedad. Tengo miedo por mí y por mi hijo. El asesino se escapó y estamos en la nada", dijo Fernández a LA NACION, ahogada en un llanto que desnuda su angustia.

El acusado se fugó el 18 de mayo pasado del Centro de Recepción y Ubicación (CREU) de Menores de Lomas de Zamora, donde se encontraba alojado porque en el momento del crimen tenía 17 años. Pasaron dos meses, y de él no hay rastros.

Adrián y su bebe, Salvador, en la pizzería Don Albanese, donde lo asesinaron

Además, el 2 de enero pasado Martín Lugo, de 24 años, el único prófugo que tenía la causa, murió tras chocar contra un colectivo con la moto robada en la que circulaba, en Remedios de Escalada.

Ahora, con el adolescente prófugo, el único detenido que tiene el caso es Denis Iván Ramírez, alias Chicho Serna. Al igual que el adolescente prófugo, fue detenido por la policía bonaerense en Remedios de Escalada, Lanús.

"En marzo estábamos a la espera de que se pusiera la fecha del juicio y ahora no pueden encontrar al prófugo. Quiero que se haga justicia y que lo que sufrimos nosotros no le pase a otra persona", afirmó Fernández.

Su marido fue asesinado el 20 de julio del año pasado, cerca de la medianoche, cuando tres delincuentes ingresaron a robar en la pizzería Don Albanese, situada en Alsina y Peña.

Los ladrones amenazaron a todos los presentes, entre ellos al dueño del local, y les exigieron el dinero de la caja registradora y todas sus pertenencias.

Según dijo en su momento Fernández, su marido no se resistió y entregó todo el dinero, pero los delincuentes le pidieron la alianza. Como él no se la podía sacar, le dispararon y lo asesinaron.

La pizzería donde fue asesinada la víctima

Tras el homicidio, detectives de la policía bonaerense detuvieron a un adolescente de 17 años. Las pruebas, entre las cuales se destacaron las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, lo apuntaron como el que entró primero en la pizzería con un arma cromada, una gorra verde y negra y un buzo azul.

"Tenemos un bebé que está cumpliendo 16 meses. Que es mi faro, mi guía en momentos de tanta angustia. Sigo completamente devastada, encontrándome en una vida que no elegí", sostuvo la esposa de Albanese en una carta que envió a los medios de comunicación.

Después del asesinato de su marido, Fernández dejó la pizzería y su casa en la zona sur del conurbano para mudarse a la ciudad de Buenos Aires con sus padres. A las personas que se hicieron cargo del negocio solo les pidió que respetaran el nombre, Don Albanese.

"Lo que pasó es una locura. ¡Tantos proyectos que teníamos juntos! Mi vida cambió para siempre. Me cuesta entender que nunca más voy a poder abrazar a mi marido. Todo es muy difícil", contó la mujer, quebrada en llanto.

Impotencia, dolor y bronca por el asesinato de su esposo. Eso siente, y por momentos parece perder las fuerzas. "Trato de estar bien, pero es muy difícil. Salgo adelante por Salvador y porque así lo habría querido Adrián", contó la viuda.

Retraso por la pandemia

El abogado de Fernández, Facundo Ferro, explicó a LA NACION que a finales de marzo pasado estaba fijada una audiencia preliminar de inicio del juicio oral y público, que se suspendió por la pandemia de coronavirus.

"La audiencia no se hizo y dos meses después el adolescente se escapó. Se dictó un pedido de captura y se lo declaró rebelde", afirmó Ferro.

El abogado de Fernández sostuvo que antes de que el trámite judicial se suspendiera por la pandemia de Covid-19, la defensa del adolescente acusado había hablado sobre la posibilidad de hacer un juicio abreviado. El sospechoso es ahora buscado por brigadas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora.

"No tenemos objeciones con respecto al trabajo que hicieron la policía y la Justicia en el marco de la investigación. La fuga del adolescente acusado no fue responsabilidad de los investigadores de la causa. Pero, ahora, que no encuentren al sospechoso genera intranquilidad. Y la intranquilidad no es solo para la familia Albanese: lo es para toda la sociedad, porque está suelta una persona peligrosa. Es un peligro para todos", sostuvo Ferro.

Como su marido no tenía la cantidad de aportes suficientes y la mayor parte de su vida laboral no trabajó en relación de dependencia, Fernández no pudo ser beneficiada con una pensión.

"Pido ayuda para poder encontrar nuevamente al asesino de mi esposo, para que podamos tener un juicio justo y para que mi esposo por fin pueda descansar en paz", afirmó Fernández, en medio de su dolor.