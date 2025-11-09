Marcela Acuña, esposa de Emerenciano Sena y una de las investigadas por el crimen de Cecilia Strzyzowski, fue aislada en una celda individual en las últimas horas luego de que agrediera a cinco agentes penitenciarias en la Unidad de Mujeres, ubicada en la ciudad de Resistencia, donde se encuentra detenida.

Según el medio chaqueño Diario Norte, la interna protagonizó el incidente el 5 de noviembre pasado, mientras se encontraba alojada en el Pabellón 3, Celda 1, junto con tres mujeres más.

De acuerdo con el informe de la jefa de la cárcel al que accedió ese medio, Acuña agredió a cinco agentes penitenciarias: la Cabo Primero Luciana Romero, quien presentó eritema lineal leve en el pliegue antecubital del codo derecho; la Cabo Primero Viviana Beatriz Pawizki, con un golpe en la rodilla izquierda; la Cabo Primero Camila Martínez, con escoriación en el antebrazo izquierdo; la Agente Gavilán Soto, con hematoma en la cara externa de la pierna izquierda; y la Agente Lucía Benítez, con eritema lineal leve en el antebrazo derecho.

La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual Camilo Del Monte

El crimen de Strzyzowski

Acuña está imputada como partícipe necesaria en el femicidio de su nuera, Strzyzowski. A la mujer la mataron el 2 de junio de 2023 en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad, donde vivían Sena y Acuña, dos piqueteros aliados al funcionario chaqueño Jorge Capitanich. Ese día, por la mañana, las cámaras registraron la última imagen de la víctima cuando ingresaba con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de los imputados, a esa casa.

Cecilia Strzyzowski, con el anillo que le regaló César Sena cuando se casaron

Los tres integrantes de la familia llegaron al debate oral acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género: César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. Además del clan Sena, están imputados sus colaboradores Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por el delito de encubrimiento agravado.