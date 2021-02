Desaparecida en La Falda: había denunciado a su pareja y convivía con él aunque tenía una restricción de acercamiento

CÓRDOBA. Con su pareja Javier Galván detenido desde ayer a la tarde, continuaba esta mañana la búsqueda de Ivana Módica, desaparecida desde el viernes pasado en la zona de La Falda. Buzos tácticos trabajaban en el lago contiguo al balneario “Las Siete Cascadas”. Módica convivía con Galván a pesar de que seguía vigente una orden de restricción que a él le impedía acercarse a la mujer, a instancias de una denuncia por violencia de género presentada por ella misma. La familia de Ivana no tiene explicaciones sobre esa singular situación.

Por ahora Galván está acusado de “falso testimonio calificado y entorpecimiento de la investigación”. El hombre fue llamado nuevamente a declarar después de que una cámara de seguridad de La Falda mostrara la imagen de un auto similar al suyo realizando varios recorridos hasta la 1 del viernes; él había declarado en la causa que en ese horario se encontraba en otro lugar.

Desde el domingo están en la zona de búsqueda la madre, la hermana y la hija de Módica, quienes coinciden en sus sospechas sobre Galván. En la familia afirman que en las últimas comunicaciones del jueves ella se mostró muy escueta al hablar y que eso les llamó la atención. Se presume que el último que la vio fue su pareja. Él declaró que ella dormía cuando salió a trabajar, a las 6.30, y que supuestamente ella iría a caminar a la zona del cerro La Banderita. Galván hizo la denuncia de la desaparición al mediodía.

“Lo que a nosotros nos hace ruido es la ventana horaria entre lo que dice la última persona que estuvo con ella y el momento en que deja de comunicarse de manera imprevista, como si hubiera perdido señal o hubieran tirado su teléfono”, señaló Carol, la hermana. Contó que estaba “continuamente en contacto” con su mamá y su hija.

Carol describió la relación de Módica con Galván como “violenta”. Él es militar de la Fuerza Aérea, tiene 44 años y fue coordinador del área de vuelos del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), que se encarga de las acciones por el Covid-19. Fue separado de su cargo hace unos meses. La pareja se había conocido hace poco más de un año en la ciudad de Córdoba; atravesaron la cuarentena en casas separadas y en diciembre se mudaron a La Falda.

Por orden de la Justicia, la búsqueda se focaliza en el dique de La Falda, que está próximo a la vivienda que ocupaba Módica. Uno de los márgenes donde se busca es complicado porque es monte cerrado. Participan bomberos expertos y perros. También hay tareas en un espacio donde se advirtieron movimientos de tierra.

mujer desaparecida en La Falda

Módica tiene buen estado físico, ya que habitualmente practicaba caminatas. “Lo único que sabemos es que mi hija se comunica constantemente, es una persona muy fuerte, y si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, pues si tuviera un golpe en el cuerpo saldría adelante. No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto de que no aparezca”, dijo su madre, Mirtha, a Cadena 3.

Contó que habló con Galván y que le preguntó si habían tenido problemas: “Me dijo que no. ‘Estábamos muy contentos porque iban a venir, estábamos organizándonos para eso’, me respondió”.