La familia de la periodista asesinada no cree que el acusado sea el culpable

Griselda Blanco es una periodista de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, que este fin de semana apareció en su domicilio estrangulada y con golpes en su cara. Una de las hipótesis que rondan alrededor de su muerte es la del femicidio, y por ello está detenido su expareja. Sin embargo, para la familia de la comunicadora, el hombre detenido no sería el culpable de este asesinato. “Tenemos muchas dudas con respecto a que fue él”, dijo Fabián Cesani, el hijo de Griselda Blanco en relación al acusado.

“No caigo, es una noticia muy fuerte, no me la esperaba. Yo vivo en Buenos Aires ahora y me llamaron mi tío y su mamá que la encontraron sin vida. Mi familia está destruída”; dijo el hijo de Blanco este domingo por la tarde en diálogo con C5N, al hablar sobre la muerte de su mamá.

Griselda Blanco había denunciado a un hospital provincial por mala praxis Facebook / Griselda Blanco Noticias

Cuando le preguntaron sobre si él creía que el autor del crimen podría haber sido, como sugieren las primeras investigaciones, la expareja de Blanco, Cesani respondió: “Por la información que tenemos, si bien estamos esperando el resultado de los peritos de la autopsia, la información que tenemos es que él en ese momento que ocurrió el hecho, en esas horas, estaba en su casa y que no fue él”.

“Ya no eran pareja. Tenían unar relación más bien de amistad, si se puede decir, hasta ahí. Es más, ese día no habían tenido comunicación personal, quizás por mensaje y tenemos muchas dudas con respecto a que fue él”, añadió.

Más adelante, el joven reveló lo que para él podría haber sido la causa del crimen de su mamá: “Ella, en lo que concierne a su trabajo de comunicadora social, revelaba mucha información de la ciudad que a más de uno no le gustaba y recibía muchas amenazas. Creemos que viene por ese lado”.

Los hijos de Griselda Blanco exigieron justicia por su madre, que "decía verdades que nadie se animaba a decir" Facebook / Lautaro Cesani

En ese mismo sentido, tanto Fabián como su hermano Lautaro habían publicado un mensaje en sus cuentas de Facebook donde aseguraban que a su mamá “la mataron”. Agregaban allí que su mamá “decía verdades que nadie se animaba a decir”.

“Los medios salieron a decir que fue un femicidio de su expareja, la verdad que para nosotros no fue así -continuó en la entrevista Cesani-. Recibía muchas amenazas por involucrarse en temas muy delicados”-

A continuación, el joven enumeró algunas de los temas e insituciones que su mamá había tocado. “En el hospital tenía un tema, con la policía. Recibía constantemente amenazas y ella sin miedo, con el coraje de decir la verdad, mi mamá se exponía y recibía muchas amenazas y creemos que pasa por ese lado, que viene por ahí”, insistió Fabián.

Como Griselda Blanco había apuntado algunas de sus denuncias periodísticas a la policía local, su joven hijo aclaró que hizo lo posible para que la investigación sobre su muerte la realice la policía Federal. “Nos pusimos en contacto con la Policía Federal y ellos fueron los que luego intevinieron. Primero hubo irregularidades, los primeros policías locales que vinieron se manejaron de manera irregular. Entraban, salían de la escena, todo muy raro. Hasta que llegó la fiscal con la Federal vieron la escena y evaluaron otra cosa”.

El joven añadió luego que el cuerpo de su mamá fue llevado a Corrientes donde el día lunes se le realizará la autopsia y “mañana vamos a tener los resultados”. “La gente de Curuzú sabe que mi mamá era muy bondadosa y estaban al tanto de esta gente que andaba abusando de su poder y estaba en cosas rara y mi mamá entendió de informar y recibió muchas amenazas”, aseveró.

Griselda Blanco apareció estrangulada en su casa de Curuzú Cuatiá, en Corrientes Facebook / Griselda Blanco Noticias

Poco más tarde, al volver a hablar de la persona detenida por la muerte de su madre, Fabián Cesani remarcó: “No estoy diciendo que es inocente, pero si biene está en las posibilidades, es muy baja la posibilidad”. Y más adelante, señaló que el hombre, que también es periodista, y su madre “se llevaban bien, tenían como una amistad en buenos términos”.

Sobre el final, el joven insistió en que su mamá recibía muchas amenazas. “En especial, de un comisario que estaba en cosas raras”, completó el muchacho y concluyó: “Creo que pasa por ahí, no digo que es así”.

Cuando los periodistas le preguntaron si ellos, Fabián y su hermano Lautaro, le decían a su mamá que se cuidar, el joven respondió: “La aconsejamos para bien: ‘Fíjate hasta donde te metés, quizás no podés cambiar el sistema’... pero ella insistía en que eso no podía pasar, que el sistema no podía ser así. La información que ella daba a más de uno le podía costar el puesto o la carrera”.

