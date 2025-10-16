La fiscal del femicidio de Córdoba confirmó avances en la investigación: “Es una persona que comprende; eso está determinado”

Daniela Montangie, la fiscal a cargo del caso de Pablo Daniel Rodríguez Laurta, confirmó avances en la investigación al tiempo que aseguró que se trata de “una persona que tiene capacidad de comprender y está ubicado en tiempo y espacio; eso está determinado”.

Las declaraciones a LN+ y otros medios en el lugar se dan tras los dichos del abogado de Laurta y del propio Laurta que sembraron nuevas dudas en torno a si se trata de alguien que está en sus cabales y puede comprender sus actos, o no puede comprender lo que hace.

Declaraciones de la fiscal Daniela Montangie

En otro orden de cosas, también en rueda de prensa, la fiscal señaló que se pudo determinar el móvil que llevó a Laurta a matar al remisero: “Lo mató con la intención de robar el auto”.

Noticia en desarrollo