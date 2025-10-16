La fiscal del femicidio de Córdoba confirmó avances en la investigación: “Es una persona que comprende; eso está determinado”

Daniela Montangie, a cargo del caso de Pablo Laurta, explicó que el hombre “está ubicado en tiempo y espacio”; sus dichos contrastan con la palabra del abogado, quien este jueves habló de “una situación de psicosis”
Daniela Montangie, la fiscal a cargo del caso de Pablo Daniel Rodríguez Laurta, confirmó avances en la investigación al tiempo que aseguró que se trata de “una persona que tiene capacidad de comprender y está ubicado en tiempo y espacio; eso está determinado”.
Las declaraciones a LN+ y otros medios en el lugar se dan tras los dichos del abogado de Laurta y del propio Laurta que sembraron nuevas dudas en torno a si se trata de alguien que está en sus cabales y puede comprender sus actos, o no puede comprender lo que hace.
En otro orden de cosas, también en rueda de prensa, la fiscal señaló que se pudo determinar el móvil que llevó a Laurta a matar al remisero: “Lo mató con la intención de robar el auto”.
Noticia en desarrollo
